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16.01.2017 14:35
Медведев утвердил правила общественного контроля за деятельностью ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере ЖКХ. Об этом он сообщил на встрече с вице-премьерами, отметив, что им было подписано соответствующее постановление правительства РФ.

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«(Документ) утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель — повысить прозрачность и эффективность работы госструктур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там (в сфере ЖКХ) действительно хватает», — сказал глава кабмина.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в свою очередь отметил, что сейчас самые разные общественные организации активно пытаются участвовать в контроле за деятельностью управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления, и новое постановление правительства призвано упорядочить этот вопрос.

Теперь устанавливаются дополнительные гарантии допуска общественных организаций к жилищному контролю вместе с жилищными инспекциями, устанавливается порядок фиксации намерения общественной организации участвовать в этом контроле - это, прежде всего, объявление о намерении осуществить проверку или общественные слушания по проектам, актам, действиям коммунальных организаций.

Он добавил, что информация о соответствующих общественных организациях с 1 июля текущего года будут размещаться в государственной информационной системе ЖКХ.

«Кроме того, устанавливаются гарантии гражданам, которые индивидуально проявляют инициативу участвовать в таком контроле. Общественные организации по установленной постановлением процедуре обязаны рассмотреть такое обращение в течение 5 дней и принять соответствующее решение о привлечении рядовых граждан к участию в таком контроле», — продолжил Козак, заключив, что это будет способствовать более жесткому и прозрачному контролю за деятельность коммунальных предприятий, к которым пока остается много нареканий.

Медведев поручил вице-премьерам контролировать исполнение принятых решений.

Премьер также подписал постановление о переводе с 1 января общедомовых расходов за коммунальные услуги в многоквартирных домах в оплату за содержание жилого помещения.

«Я подписал два постановления, которые улучшают работу жилищно-коммунального сектора. Во первых, с 1 января текущего года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения. Таким образом, мы переводим общедомовые расходы из коммунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы за которые определяется самими собственниками жилья», — сказал Медведев. По его словам, это повысит прозрачность формирования платы и сделает ее предсказуемой для людей.

Как заявил вице-премьер Дмитрий Козак, теперь жители многоквартирных домов будут на общих собраниях устанавливать размер этой платы, она не может превышать нормативы потребления коммунальных услуг за общедомовые ремонты и исключает злоупотребления в этой сфере.

«В настоящее время разница между индивидуальными приборами учета и общедомовыми всегда поглощалась расходами на общедомовые нужды и туда входили и всякие незаконные подключения, и протечки, и самое наиболее массовое явление — когда в жилых помещениях, где нет индивидуальных приборов учета, формально никто не проживает. Это фактор так называемых резиновых квартир, когда много непрописанных людей потребляют без учета коммунальные услуги и это все распределяется между жителями многоквартирного дома», — сказал Козак.

По его словам, теперь появляется стимул контролировать потребление в таких квартирах, вести учет и не возлагать расходы на всех остальных жильцов.

Комментарии (7)

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  • кон
    16.01.2017, 15:19:06
    4
    Очередной коммунальный манёвр
    Кто и как будет контролировать? Кому это надо? Опять будут избраны правильные люди поддельным голосованием и УК опять в плюсе. Бла, блааа.... короче Горбачёв 2 (который вроде говорит, но его ни хрена никто не понимал о чем он говорит)
  • Творческая личность
    16.01.2017, 15:53:15
    1
    Лучше было бы если...
    ..их просто разрешили мудохать.
  • Артем
    16.01.2017, 16:06:08
    2
    Так а этими резиновыми квартирами почему никто не занимался? Разве ук не должны контролировать такие вопросы?
  • Очередной
    16.01.2017, 17:28:31
    1
    Сон нашего Дауна услышали!
  • Кузя
    16.01.2017, 17:40:58
    0
    ЖКХ
    Пока этот УПЫРЬ будет сидеть в правительстве ничего не измениться, его нужно пересадить за решётку тогда всё измениться
  • усинка
    16.01.2017, 18:02:37
    1
    Надо всем жильцам ходить на все собрания УК,и там решать все вопросы и не будет поддельных голосований . И вот сейчас надо требовать в УК собрать общее собрание жильцов ( и чтоб пришло более 50 %) и решить какой размер платы установить на общедомовые нужды, а не ныть здесь на сайте потом , когда поздно уже будет. Вперед товарищи, все на общие собрания !!!!!
    • усинка
      16.01.2017, 18:04:41
      0
      Извините , общее собрание!!!!!
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