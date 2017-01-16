Медведев утвердил правила общественного контроля за деятельностью ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила общественного контроля за деятельностью предприятий в сфере ЖКХ. Об этом он сообщил на встрече с вице-премьерами, отметив, что им было подписано соответствующее постановление правительства РФ.

«(Документ) утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель — повысить прозрачность и эффективность работы госструктур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там (в сфере ЖКХ) действительно хватает», — сказал глава кабмина.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в свою очередь отметил, что сейчас самые разные общественные организации активно пытаются участвовать в контроле за деятельностью управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления, и новое постановление правительства призвано упорядочить этот вопрос.

Теперь устанавливаются дополнительные гарантии допуска общественных организаций к жилищному контролю вместе с жилищными инспекциями, устанавливается порядок фиксации намерения общественной организации участвовать в этом контроле - это, прежде всего, объявление о намерении осуществить проверку или общественные слушания по проектам, актам, действиям коммунальных организаций.

Он добавил, что информация о соответствующих общественных организациях с 1 июля текущего года будут размещаться в государственной информационной системе ЖКХ.

«Кроме того, устанавливаются гарантии гражданам, которые индивидуально проявляют инициативу участвовать в таком контроле. Общественные организации по установленной постановлением процедуре обязаны рассмотреть такое обращение в течение 5 дней и принять соответствующее решение о привлечении рядовых граждан к участию в таком контроле», — продолжил Козак, заключив, что это будет способствовать более жесткому и прозрачному контролю за деятельность коммунальных предприятий, к которым пока остается много нареканий.

Медведев поручил вице-премьерам контролировать исполнение принятых решений.

Премьер также подписал постановление о переводе с 1 января общедомовых расходов за коммунальные услуги в многоквартирных домах в оплату за содержание жилого помещения.

«Я подписал два постановления, которые улучшают работу жилищно-коммунального сектора. Во первых, с 1 января текущего года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения. Таким образом, мы переводим общедомовые расходы из коммунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы за которые определяется самими собственниками жилья», — сказал Медведев. По его словам, это повысит прозрачность формирования платы и сделает ее предсказуемой для людей.

Как заявил вице-премьер Дмитрий Козак, теперь жители многоквартирных домов будут на общих собраниях устанавливать размер этой платы, она не может превышать нормативы потребления коммунальных услуг за общедомовые ремонты и исключает злоупотребления в этой сфере.

«В настоящее время разница между индивидуальными приборами учета и общедомовыми всегда поглощалась расходами на общедомовые нужды и туда входили и всякие незаконные подключения, и протечки, и самое наиболее массовое явление — когда в жилых помещениях, где нет индивидуальных приборов учета, формально никто не проживает. Это фактор так называемых резиновых квартир, когда много непрописанных людей потребляют без учета коммунальные услуги и это все распределяется между жителями многоквартирного дома», — сказал Козак.

По его словам, теперь появляется стимул контролировать потребление в таких квартирах, вести учет и не возлагать расходы на всех остальных жильцов.