В Коми зафиксирован рост безработицы

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в России снизилась на 0,4% за две недели, составив более 885 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

«С 28 декабря 2016 года по 11 января 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,4% и составила 885 204 человека (по состоянию на 28 декабря 2016 года – 888 626 человек)», — заявили в пресс-службе Минтруда.

По данным ведомства, за этот период снижение численности безработных граждан произошло в 57 регионах. Наибольшее – в республиках Марий Эл, Хакасия, Курской, Калининградской, Магаданской, Сахалинской областях, Чукотском, Ненецком автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра и Забайкальском крае.

В 27 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший – в Чувашской Республике, республиках Коми, Тыва, Карелия, Кировской, Тюменской, Вологодской, Ленинградской, Калужской, Орловской, Свердловской, Московской, Ярославской, Ростовской областях, городе Москве.

В Минтруде сообщили, что по состоянию на 11 января суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 211 561 человек.

При этом, по информации ведомства, на 1 декабря 2016 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,1 % от численности экономически активного населения (на 1 декабря 2015 года – 1,2 %). По состоянию на 11 января 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 миллиона единиц, добавили в Минтруде.