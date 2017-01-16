Зарплата нефтяников Коми упала

Практически по всем отраслям наблюдается спад размера вознаграждения за труд.

Как сообщает Роскомстат Коми, размер заработной платы во многих организациях Республики Коми существенно снизился в ноябре 2016 года. В сравнении со средней зарплатой за 11 месяцев, увеличение наблюдается лишь в сферах финансовой деятельности (56 762 рубля в среднем за 11 месяцев и 61 346 - в ноябре) и государственного управления и обеспечения военной безопасности (52 970 против 55 108 в ноябре).

Практически по всем остальным сферам наблюдается снижение зарплат - в строительстве, обрабатывающем производстве, в организациях транспорта и связи снижение составляет примерно по 2 тысячи к месячной зарплате.

Самое большое снижение - около 4 тысяч рублей - наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых - 75 201 рублей - средняя зарплата за 11 месяцев и 71 231 за ноябрь 2016 года. Однако это по-прежнему самая высокая зарплата из всех представленных сфер.

(с) Усинск.Онлайн