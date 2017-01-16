Усинские картингисты - первые на межрегиональных соревнованиях

Команда юных гонщиков из Усинска стала победителем первого этапа межрегиональных соревнований на Кубок Севера по картингу.



Источник: http://sever-press.ru/obshchestvo/sport/item/25354-salekhardskie-kartingisty-stali-serebryanymi-prizerami-pervogo-etapa-kubka-severa

Второе место заняли салехардские спортсмены, третье - у лабытнангцев.

Соревнования проходили в Салехарде на озере Лебяжье. За звание лучших боролись около пятидесяти гонщиков из Салехарда, Лабытнаног, Печоры и Усинска.

Сначала участники выслушали инструктаж по технике безопасности и устроили жеребьевку. Затем каждый состязался в одном заезде по два круга, после которого победитель проходил в финал. Им очень повезло с солнечной погодой и специально подготовленной трассой.

Диана Крынская из Лабытнаног, завоевавшая бронзовую медаль среди пилотов в возрасте 12-16 лет, отметила, что чем сильнее соперники, тем интереснее гонка. «Я старалась изо всех сил. Жаль, что не стала первой, но тоже показала хороший результат», - отметила она.

По словам руководителя региональной общественной организации «Центр допризывной подготовки молодежи» Андрея Ильина, соревнования получились очень зрелищными: все картингисты показали отличные результаты, профессионализм и волю к победе.

Второй этап межрегиональных соревнований на Кубок Севера пройдет в феврале в Воркуте.

Источник: http://sever-press.ru/obshchestvo/sport/item/25354-salekhardskie-kartingisty-stali-serebryanymi-prizerami-pervogo-etapa-kubka-severa