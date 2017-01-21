21.01.2017 18:36
Выходное чтиво: "Ах, как лёгок сегодня их бег"
Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" творение усинского поэта Николая Выкочко.
Облака, словно лошади в пене,
Снова вьётся и падает снег,
Снова пляшут и мечутся тени. Зимний день не от ветра продрог,
Холод космоса свет его вздыбил,
И луна, как соломенный стог,
Оседает в озябшую выбель. Мир встревожен, заснеженный в край,
Снова катятся звёзды под ноги,
И небес розмариновый рай
Покидают вчерашние боги… Гой ты, солнце на небе еси,
Не сподобься, родное, улитке,
От безвременья землю спаси,
Нам явись в лучезарной улыбке!
(с) Николай Выкочко
Антон, может вам Маяковского почитать? Там четко, ясно и без лирики.
Для меня это прозвучало как:
"Эй ты, солнце, на небе ты если,"
...И дальше уже по тексту. (=
Ну я AC/DC, в это время слушал (отдыхая от Гарри Глитера (Блестящего)))
P.S. Луну бы я со стогом соломы не спутал. (=
Какой-то я не возвышенный - приземленный. (=
Я себя начинаю осознавать исключительной личностью, (=
Равным, среди равных, :lol: и выше остальных...
На счет стога, забираю слова взад. В стога метают сено.
Солому скирдуют. (=
Ну вот мои комменты не удаляют. Какими бы противными ни были...
А собака, для меня, зверь. (=
У меня есть два фото. На одном - собака, из башкирской глубинки.
А на другом - волчица, из Ялтинского зоопарка... - сестры!
По выражению преданности и желания, на морде. Глаза светятся добротой... Только спиной, к ним нельзя становиться. (=
Я попадался на это в детстве. (=
Комментаторам рахмат- узнала подробности про сено и солому :-)
Когда б вы знали из какого сора растут стихи,...
Не выходит. Могу только критиковать.
(=
Данный стих для меня слишком зашифрован. Я так понимаю, это про смятение чувств. И про надежду. (=
Ну уже раз десять прочитал. Смысл, ускользает. Для меня это слишком иносказательно. Или это действительно набор слов? (=
Здравствуйте, выбель - выцветающая гниль, плесень. В подвале выбель одолела.
Источник: Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866.
Оседает в озябшую выбель."...как луна может оседать в озябшую плесень????...да и луна всегда круглая,а стог...что то немного не то....не зацепило.....
Выбель встречается и "снежная", "рыхлая"...
Заходит за горизонт - желтая.
Белой она может быть в Зените.
Выберите, она ничего не может. Дать голубой оттенок, пожалуй. (=
Походите ночью по зимней тундре, (=
Или хотя бы по болоту, что за Воркутинской, 39...
Нет. Туда не ходите. Там загрызут.
Стих Есенина читал.
"Мир таинственный, мир мой древний"
Там это слово навевает ужас. (=