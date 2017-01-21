Выходное чтиво: "Ах, как лёгок сегодня их бег"

Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" творение усинского поэта Николая Выкочко.

Ах, как лёгок сегодня их бег,Облака, словно лошади в пене,Снова вьётся и падает снег,Снова пляшут и мечутся тени.

Зимний день не от ветра продрог,Холод космоса свет его вздыбил,И луна, как соломенный стог,Оседает в озябшую выбель.

Мир встревожен, заснеженный в край,Снова катятся звёзды под ноги,И небес розмариновый райПокидают вчерашние боги…

Гой ты, солнце на небе еси,Не сподобься, родное, улитке,От безвременья землю спаси,Нам явись в лучезарной улыбке!

(с) Николай Выкочко