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21.01.2017 18:36
Выходное чтиво: "Ах, как лёгок сегодня их бег"
Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" творение усинского поэта Николая Выкочко.
Nikolai-Vykochko.jpg
Ах, как лёгок сегодня их бег,
Облака, словно лошади в пене,
Снова вьётся и падает снег,
Снова пляшут и мечутся тени.

Зимний день не от ветра продрог,
Холод космоса свет его вздыбил,
И луна, как соломенный стог,
Оседает в озябшую выбель.

Мир встревожен, заснеженный в край,
Снова катятся звёзды под ноги,
И небес розмариновый рай
Покидают вчерашние боги…

Гой ты, солнце на небе еси,
Не сподобься, родное, улитке,
От безвременья землю спаси,
Нам явись в лучезарной улыбке!

(с) Николай Выкочко

Комментарии (31)

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  • -_-
    21.01.2017, 19:36:22
    2
    Годно!
    Понравилось
  • Антон
    21.01.2017, 19:56:02
    -9
    Кошмар!!! И вот это кто то слушает?
    • так
      21.01.2017, 20:14:08
      2
      Спасибо, Николай! Красиво!
      Антон, может вам Маяковского почитать? Там четко, ясно и без лирики.
    • минусаторам
      21.01.2017, 22:24:16
      6
      Это вам не пиво пить, а стихи... читать.
  • Юшка
    21.01.2017, 21:48:15
    2
    никогда раньше не слышал слово "выбель"
    • Юшке
      21.01.2017, 22:02:51
      7
      Почитайте Есенина, там это слово тоже встречается.
      • :-)
        21.01.2017, 22:13:18
        0
        Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Северный
    21.01.2017, 23:20:30
    -3
    Ну просто "ФУФЛО" Чушь короче!
  • father
    21.01.2017, 23:28:59
    -8
    Мне не понятна первая строчка в последнем четверостишии. (=
    Для меня это прозвучало как:
    "Эй ты, солнце, на небе ты если,"
    ...И дальше уже по тексту. (=
    Ну я AC/DC, в это время слушал (отдыхая от Гарри Глитера (Блестящего)))
    P.S. Луну бы я со стогом соломы не спутал. (=
    Какой-то я не возвышенный - приземленный. (=
    • father
      22.01.2017, 0:12:45
      -11
      Не ставьте мне минусы пожалуйста, (=
      Я себя начинаю осознавать исключительной личностью, (=
      Равным, среди равных, :lol: и выше остальных...
      На счет стога, забираю слова взад. В стога метают сено.
      Солому скирдуют. (=
      • Я
        22.01.2017, 1:45:19
        0
        фазеру
        Комментарий удален. Нарушение правил сайта
        • father
          22.01.2017, 14:51:30
          -5
          Старайтесь не нарушать правил. (=
          Ну вот мои комменты не удаляют. Какими бы противными ни были...
          А собака, для меня, зверь. (=
          У меня есть два фото. На одном - собака, из башкирской глубинки.
          А на другом - волчица, из Ялтинского зоопарка... - сестры!
          По выражению преданности и желания, на морде. Глаза светятся добротой... Только спиной, к ним нельзя становиться. (=
          Я попадался на это в детстве. (=
  • О.Т.
    22.01.2017, 1:56:37
    5
    Оригинально
    Необычно.Красиво.Картина перед глазами.Николай,спасибо!
    Комментаторам рахмат- узнала подробности про сено и солому :-)
    Когда б вы знали из какого сора растут стихи,...
    • father
      22.01.2017, 10:25:49
      -9
      Я пробовал писать стихи. (=
      Не выходит. Могу только критиковать.
      (=
      Данный стих для меня слишком зашифрован. Я так понимаю, это про смятение чувств. И про надежду. (=
      Ну уже раз десять прочитал. Смысл, ускользает. Для меня это слишком иносказательно. Или это действительно набор слов? (=
      • так
        22.01.2017, 11:20:14
        -7
        Просто голова всех минусаторов слишком сильно забита проблемами ЖКХ, кредитами, собаками- тут уж не до возвышенного. По инерции всех подряд критикуют, надо не надо, лишь бы вставить свой минус, даже если ничего в этой теме не понимают, или не интересна эта тема.
        • ))))
          22.01.2017, 11:27:56
          -6
          на мой вкус-стихи-средние(не зацепили..может другие тронут фибры моей души))
          Вам от меня +)):кредитов -нет ,слава Богу,вот ЖКУ это да,одна большая головная боль ..даже собаки лично у меня,не на первом месте(((
  • Без ЖКХ и ипотек
    22.01.2017, 14:46:56
    0
    Да они все больные на бошку ЖКХшники. У них только на одну сторону голова повернута, а то что кроме ЖКХа и ипотек ещё жизнь есть и её нужно ЖИТЬ они ведь не понимают. Стихи супер, жизнь-кайф!
    • )))))
      22.01.2017, 16:42:51
      1
      Я тоже видела счастливых людей...но..все они были на тот момент пьяными)))))Стихи средние,как уже написано выше.К критике нужно относиться нормально.!!!!И ту жизнь,какую вижу я-вам ,уважаемый и не снилось!!!!Так что не хамите и будет вам счастье!!!!p/sжить без кредитов-это уже счастье!!!!!!!!!!!!!
  • земляк
    22.01.2017, 20:33:49
    1
    Тяжело читать, не понравилось. Но тут дело вкуса.
  • Ирина
    22.01.2017, 23:08:23
    0
    Я извиняюсь спросить : выбель это что?
    • ))))) Ирине
      22.01.2017, 23:12:39
      0
      Гугл не ответил ((
      • father
        23.01.2017, 6:03:12
        -4
        Мне ответил
        Здравствуйте. Что такое выбель?
        Здравствуйте, выбель - выцветающая гниль, плесень. В подвале выбель одолела.
        Источник: Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863-1866.
  • ***
    23.01.2017, 8:45:51
    0
    "И луна, как соломенный стог,
    Оседает в озябшую выбель."...как луна может оседать в озябшую плесень????...да и луна всегда круглая,а стог...что то немного не то....не зацепило.....
    • так
      23.01.2017, 12:39:00
      0
      Погуглите ещё. Есть ещё выбель от слова белизна.
      Выбель встречается и "снежная", "рыхлая"...
      • father
        23.01.2017, 13:33:16
        -2
        позняк метаться. (=
  • Ольга
    24.01.2017, 1:23:22
    1
    Про луну
    Представьте,что луна на1/3 скрылась за горизонт.чем не стог?и луна при этом освещает землю холодным лунным светом.словно ввбеленный холст земля. Ну чем не выбель?
    • father
      24.01.2017, 10:19:23
      -1
      Про луну
      Я видел такое явление - луна встает из-за горизонта... Красная.
      Заходит за горизонт - желтая.
      Белой она может быть в Зените.
      Выберите, она ничего не может. Дать голубой оттенок, пожалуй. (=
      Походите ночью по зимней тундре, (=
      Или хотя бы по болоту, что за Воркутинской, 39...
      Нет. Туда не ходите. Там загрызут.
      • father
        24.01.2017, 10:24:42
        -1
        выбелить
        (Нет такого слова, в словаре моего планшета).
        Стих Есенина читал.
        "Мир таинственный, мир мой древний"
        Там это слово навевает ужас. (=
  • Арсений
    24.01.2017, 1:46:26
    0
    Ему бы делом заняться, а не трести выебелем!!
  • Читалька
    24.01.2017, 14:19:16
    0
    Печалька
    Вы своими комментариями по рукам такому душевному поэту бьёте. Мне за вас стыдно, если честно
    • father
      24.01.2017, 14:24:13
      1
      Стыдись не стыдись, а коли назвался груздем, так полезай в кузов. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
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