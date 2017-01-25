5-летнюю девочку из Усть-Лыжи не удалось спасти

В связи со смертью девочки (возможный диагноз – менингит), медики госпитализировали ещё 5 детей для проведения обследования.

Привезенную в больницу Усинска 5-летнюю девочку из Усть-Лыжи не удалось спасти.

23 января она поступила в ЦРБ Усинска с высокой температурой. Не смотря на все усилия врачей, ребенок скончался в реанимации.

В связи со смертью девочки (возможный диагноз – менингит), в понедельник утром бригада медиков выехала в Усть-Лыжу, где осмотрела всех детей. Для исключения опасного диагноза пятерых детей в сопровождении родственников доставили в Усинскую ЦРБ.

По словам мам, госпитализированных детей, малыши чувствую себя хорошо и проходят обследование.

Как сообщают источники, в селе Усть-Лыжа бригадой врачей проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Диагноз умершего ребенка уточняется.