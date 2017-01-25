В связи со смертью девочки (возможный диагноз – менингит), медики госпитализировали ещё 5 детей для проведения обследования.
Привезенную в больницу Усинска 5-летнюю девочку из Усть-Лыжи не удалось спасти.
23 января она поступила в ЦРБ Усинска с высокой температурой. Не смотря на все усилия врачей, ребенок скончался в реанимации.
В связи со смертью девочки (возможный диагноз – менингит), в понедельник утром бригада медиков выехала в Усть-Лыжу, где осмотрела всех детей. Для исключения опасного диагноза пятерых детей в сопровождении родственников доставили в Усинскую ЦРБ.
По словам мам, госпитализированных детей, малыши чувствую себя хорошо и проходят обследование.
Как сообщают источники, в селе Усть-Лыжа бригадой врачей проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Диагноз умершего ребенка уточняется.
В реанимации даже нет детского реаниматолога...как они спасали ребенка?!
Врачи не профессионалы!
Усинские врачи самые худшие врачи в Республике!
Приезжаешь в Сыктывкар -так там улыбаются, как слышат что Усинск.
Родителям: вам держаться! Ангелочек ушел. Тяжко и обидно. И невозможно!!!!!!!
по поводу врачей!!! уважаемые родители, начните с себя!!! проводите дома беседы с ребенком поводу выбора профессии, может не всем нужно идти учиться на экономистов, юристов, нефтяников. может в каком-нибудь ребенке сидит врач, академик наук!!! ведь врачей НЕТ!!! а мы требуем чтобы нас лечили, а кто лечить будет?!
Только версия про хождение на улице без шапки и колготок. Смешно читать.