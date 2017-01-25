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25.01.2017 16:40
5-летнюю девочку из Усть-Лыжи не удалось спасти

В связи со смертью девочки (возможный диагноз – менингит), медики госпитализировали ещё 5 детей для проведения обследования.

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Привезенную в больницу Усинска 5-летнюю девочку из Усть-Лыжи не удалось спасти.

23 января она поступила в ЦРБ Усинска с высокой температурой. Не смотря на все усилия врачей, ребенок скончался в реанимации.

В связи со смертью девочки (возможный диагноз – менингит), в понедельник утром бригада медиков выехала в Усть-Лыжу, где осмотрела всех детей. Для исключения опасного диагноза пятерых детей в сопровождении родственников доставили в Усинскую ЦРБ.

По словам мам, госпитализированных детей, малыши чувствую себя хорошо и проходят обследование.

Как сообщают источники, в селе Усть-Лыжа бригадой врачей проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Диагноз умершего ребенка уточняется.

Комментарии (27)

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  • Теплая
    25.01.2017, 16:52:01
    44
    Какие усилия?
    В реанимации даже нет детского реаниматолога...как они спасали ребенка?!
    Врачи не профессионалы!
    Усинские врачи самые худшие врачи в Республике!
    Приезжаешь в Сыктывкар -так там улыбаются, как слышат что Усинск.
    • Алекс
      25.01.2017, 20:07:56
      16
      А в Москве улыбаются, когда слышат Сыктывкар.
      • ох
        25.01.2017, 23:24:15
        4
        Наши бы тоже улыбнулись, если бы про сыктывкарских услышали плохое. Там оно тоже есть..
  • Р
    25.01.2017, 17:08:36
    30
    А мы ездили маленького ребёнка возили в Казани в больницу,и карточку брали с собой,врачи были удивлены,некоторые лекарства которые прописаны усинскими врачами,давно запрещены,и сняты с продажи,а у нас в аптеках есть.
    • *****
      25.01.2017, 17:31:55
      7
      .... здесь некоторых новых лекарств они даже названий никогда не слышали , а как их применять и тем более - они умеют только бинтовать и зеленкой пользоваться
  • ...
    25.01.2017, 17:20:39
    34
    Какой кошмар... Царствия небесного, земля пухом... Очень жалко маленького ребеночка...
  • старый север
    25.01.2017, 18:01:23
    21
    Раньше и в деревнях были неплохие врачи и стационары были в Мутном и Усть -Усе,теперь вот удалось спасти или не удалось спасти.Родителям терпения.
    • Усинец
      25.01.2017, 19:21:24
      16
      Старому северу
      За "оптимизацию" работы усинского здравоохранению надо благодарить Халилову и Николаеву.
    • *
      26.01.2017, 19:28:25
      0
      В Щельябоже тоже, до недавнего времени, была хорошая участковая больница.
  • Коля
    25.01.2017, 20:04:32
    9
    К сожалению только и можно услышать что нашим врачам не удалось спасти человека. Вообще ведется ли статистика смертности в нашей больнице? В ответе кто нибудь за это?
    • МАРГОША
      25.01.2017, 20:16:42
      8
      НИКТО и от этого грустно.
      Родителям: вам держаться! Ангелочек ушел. Тяжко и обидно. И невозможно!!!!!!!
  • Читатель
    25.01.2017, 20:46:06
    6
    А что будет . когда кровь на анализы будут отправлять в Москву
  • ((((((
    25.01.2017, 20:48:07
    19
    Почему сан рейсом не отправили в столицу???Ужас .как деточку жалко . соболезную родным умершего ребёнка ((
  • Анна М.
    25.01.2017, 22:00:33
    13
    Кто хоть раз лежал с ребенком в нашем детском отделении, тот знает насколько непрофессиональна там зам. зав. отделения . Честно, не знаю как такие врачи вообще могут работать в больнице, а тем более с детьми. Жаль ребенка. Соболезнование родным....
  • Гость
    25.01.2017, 22:17:45
    3
    Тоже интересно кто нибудь ведёт статистику смертности в усинской реанимации ...! Там вообще непонятно врачи работают или так.....штаны просиживают ...., легенды ходят про реанимацию усинска , если туда попал , от туда только вперёд ногами выносят ....! Совести нет у этих врачей ..., малышей даже сберечь не могут и такое ощущение что даже и не пытаются !
  • Местный житель
    25.01.2017, 22:39:24
    4
    В селе даже медицинского работника нет , что уж говорить о сан задании , а коль приспечит за фельдшером надо съездить в соседнюю деревню Акись и привезти самим или больного туда свозить
  • девушка
    25.01.2017, 23:16:46
    16
    про реанимацию хочу сказать!!! не всё там так грустно!!! сталкивались и Слава Богу у нас все замечательно закончилось, из реанимации в хирургии и домой!!!
    по поводу врачей!!! уважаемые родители, начните с себя!!! проводите дома беседы с ребенком поводу выбора профессии, может не всем нужно идти учиться на экономистов, юристов, нефтяников. может в каком-нибудь ребенке сидит врач, академик наук!!! ведь врачей НЕТ!!! а мы требуем чтобы нас лечили, а кто лечить будет?!
  • Кузьминична
    26.01.2017, 0:47:38
    18
    За "оптимизацию" полная вина на правительстве.Обнадежили людей материнскими сертификатами.Народ начал рожать,а теперь их бьют по самому больному.Сокращают фельдшерские пункты,койко-места в больницах,сокращают школы,убирают компенсацию в детских садах,мзда за кап.ремонт,повышены тарифы на ЖКХ.Делается все ,чтобы простой люд просто сдох))).На хрена Вы голосовали за ЕР?
  • *
    26.01.2017, 5:46:00
    6
    В шею надо гнать зав. детской поликлиникой
    • *
      26.01.2017, 10:45:54
      -6
      Ну ты и имбицил
  • Артем
    26.01.2017, 5:47:38
    12
    Слишком много внимания у нас уделяется бестолковому Жкх и управлйкам. про человеческие жизни и здоровье уже все забыли.
  • 123
    26.01.2017, 7:43:40
    4
    До усть лыжи такая дорога что по ней и здорового можно угробить. А больному проехам по этому раздолбанному направлению станет еще хуже.
  • Просто мама
    26.01.2017, 9:05:36
    10
    Соболезную родителям девочки... Не надо во всем винить врачей, зачастую родители сами виноваты, поздно обращаются за помощью... Не знаю как в этом случае... Наш ребенок тоже перенес менингит в 4 года и именно в нашей реанимации его выходили. В Сыктывкар отправлять не было смысла, мог бы не долететь... Слава Богу всё обошлось! Огромная благодарность нашим врачам, которые в тот момент взяли на себя ответственность и спасли ребенка, а не сбагрили его ...
  • девушка
    26.01.2017, 11:23:22
    7
    Уважаемые родители!!!!!!!!!!!! проведите со своими детьми беседы по поводу ношения одежды по ПОГОДЕ!!!!!!!!!!!!!!! СВОИ ПОНТЫ ПУСТЬ ЗАСУНУТ В ОДНО МЕСТО. сейчас школьницы в морозы гуляют без шапок и в капроночках!!!!!!!!!!!!!! пацаны выбегают покурить в рубашечках
  • Гость
    26.01.2017, 14:02:07
    4
    Почему не пишут сколько времени дома ребенок с температурой пробыл. Потом будем налетать на врачей и выгонять их с работы и т.д.
  • Просто мама
    26.01.2017, 14:30:31
    5
    Согласитесь, мы все занимаемся самолечением, пока не прижмет. Кому-то некогда по больницам ходить, кому-то лень, кто-то не доверяет компетенции врача или к ним просто не попасть на приём... Причины разные, итог один! И это не всегда наша вина, проблема глобальная
  • ****
    27.01.2017, 12:17:05
    2
    Сразу видно, что многие и не знают что такое менингит!
    Только версия про хождение на улице без шапки и колготок. Смешно читать.
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