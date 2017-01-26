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26.01.2017 08:07
Письмо в редакцию. "В Парме на меня напали двое пьяных"
К нам пришло письмо от жителя поселка, которого больше возмутило равнодушие окружающих.
kulak_23.jpg

"Добрый вечер! Хочу сообщить о местных "любителях выпить".

25.01.2017 года в 18.40-18.45, возвращался домой с города в Парму маршруткой. Вышел в Парме на остановке "Ельская", где на меня напали двое мужчин по причине полного игнорирования их просьбы "добавить 20 р.". Ну это ладно получил в бороду. Бежать не стал, так как был с сумкой и продуктами. Угрожали ножом!!!

Ну это ладно... Смутило другое - вышли работники магазина "Перекресток" видели часть происходящего. Проехало 2 машины - НИ ОДИН не вмешался (хотя очевидно что 2-е нетрезвых напали на 1-го), и одна машина рядом остановилась, т.к. вся эта "ситуация" просто мешала ей проехать... НО только, дети возле магазина "Перекресток" увидели и сообщили сотрудникам магазина, а те криками начали пугать что вызвали наряд что есть камеры и т.д.

Пришел домой и думаю - вызвать наряд или кинуть сумку и пойти к ним "вломить" (кто это был и где живут - уже известно). Что-то с ими случится буду виноват я (если сегодня "вломлю"). Напишу заявления - и что им будет, да абсолютно ничего, максимум заберут, "проведут беседу", только сильней обозлю. Следующий раз выпьют вспомнят обиду, дом сожгут, или прирежут...

Вот что с собой носить и как себя оберечь? Или ждать когда прирежут - ведь за такой случай (как со мной) не наказывают.

Аноним".

Напомним, что написать нам можно через кнопку "Написать в редакцию". Есть о чем рассказать? Делитесь своими историями, фото и видео.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (25)

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  • Say
    26.01.2017, 8:11:54
    -7
    А чего не пишите. что автор статьи А. Богатырев? Какая-то корявенькая попытка прикрыть агрессию собак каким-то пьяным быдлом...
    • Сергей
      26.01.2017, 8:33:31
      2
      Да оставь ты этого дурачка в покое
      • father
        26.01.2017, 12:27:59
        -4
        Ну да, он и хочет, что бы ему не мешали...
        В тоже время, вокруг одни yблюдкu.
        Пусть учится в обществе людей жить. По правилам людей.
  • Правда
    26.01.2017, 9:08:32
    14
    После драки кулаками не машут. И мечтать "Пойду вломлю" надо дома. Вломить нужно было сразу, а если обосрался, сиди уже и не ябедничай.
  • ее
    26.01.2017, 9:16:34
    6
    Носить можно с собой дубинку железную телескопичку не большая но тяжелая нормально пьяное быдло можно воспитать
  • Ольга
    26.01.2017, 9:19:46
    -7
    Добрее надо быть, зачем мстить и 20 рублей в кармане носить.
  • -_-
    26.01.2017, 9:40:33
    7
    Хрень какая-то, не читаемая. УО! Вы любой бред готовы выкладывать
    ?
    • 777
      26.01.2017, 11:06:56
      2
      Не нравится не читай.
      • father
        26.01.2017, 12:32:15
        2
        опять этот на портвейне с утрица, )))
        • фазеру
          26.01.2017, 12:33:40
          0
          А вы завидуйте молча:человек может пить,в отличии от вас)))
          • father
            26.01.2017, 12:45:43
            0
            Оооо...
            Вы не знаете моих возможностей... :roll:
            Не затыкайте, и не затыкаемы будете. (=
  • Самсон
    26.01.2017, 10:20:13
    2
    Правильно,надо было ,,вломить,,по первое число.Это пьяное быдло в следующий раз нападет на подростков.И это может обернуться хуже,чем отделался от них герой письма.Да,этому быдлу ничего не чуждо,они работать не хотят,а побираются и пьют.Отбросы общества.
    • нг
      26.01.2017, 10:44:43
      2
      Черти одним словом
  • девушка
    26.01.2017, 11:18:42
    3
    нихрена не поздно! идите и вломите! почему эта пьянь позволяет себя так вести с людьми?
    • father
      26.01.2017, 12:37:06
      3
      Девушка, не провоцируйте преступление. (=
      Как было выше замечено, вламывать надо было, сразу.
      А сейчас, пусть идет заяву участковому катает.
      Сейчас по пустому слову могут заводить какие угодно дела.
      А у не пострадавшего, куча свидетелей.
      Купит детям мороженного, и они нож вспомнят, в руках пьяного "быдла", которое уже известно где живет, но если с ними что-то случится, то все подумают на не пострадавшего...
      Сказки Магрибского двора... :-D
  • "накостылять"...
    26.01.2017, 11:20:13
    1
    Да для Пармы это нормальный образ жизни.Кто там работает - да те ,кого уже ни кто ни где не берет...люди выпавшие из социума.Для Апановича такие выгодные "людишки". зарплату можно не платить,продукты берут" под запись" в том же "Перекрестке".И ему прибыль и продавцам прибыль -живут за счет "заемщиков".Кто не угоден"-затравят"...а то и того хуже."Империя".а вернее "что хочу -то ворочу"...
    • Для накостылять
      26.01.2017, 15:14:18
      4
      А почему Вы решили что это нормально для Пармы. В Парме тоже люди живут .А такое пьяное быдло и в Усинске деньги клянчит.
  • Дима
    26.01.2017, 11:27:00
    3
    Угостите их "боярышником"
  • ерунда
    26.01.2017, 12:05:37
    4
    Автор статьи - терпила. Что мешало поставить сумку на землю и вломить, раз он так уверен, что смог бы вломить?
  • father
    26.01.2017, 12:30:56
    2
    Позовите кота с лампой. (=
    • Тролль
      26.01.2017, 12:34:22
      -1
      Что за кот?
      • ))
        26.01.2017, 12:38:25
        1
        А это тролль с фонариком))
      • father
        26.01.2017, 12:39:20
        1
        Кот с лампой - интернет-мем, для более душевной обстановки, во время прослушивания сказочек. )))
  • !
    26.01.2017, 14:58:55
    4
    Я думал по заголовку, что опять про собак, только еще и пьяных.
  • Адвантыч
    28.01.2017, 20:11:50
    0
    Мужик трус
    Преступнлсть процветает там где общество исповедует терпимость. Написал бы заявление и посадили бы их лет на 7 на 8 за разбой. Нож куча свидетелей побои. И платили бы еще деньги потом с зоны за моральный вред тысяч так 100. Мужик просто лох. На таких лохов гопота и расчитывает и из за этого мужмка в следующий раз они кого нибудь прирежут потому что таких уродов надо сажать.
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