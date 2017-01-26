Комментарии (25)

Письмо в редакцию. "В Парме на меня напали двое пьяных"

К нам пришло письмо от жителя поселка, которого больше возмутило равнодушие окружающих.

"Добрый вечер! Хочу сообщить о местных "любителях выпить".

25.01.2017 года в 18.40-18.45, возвращался домой с города в Парму маршруткой. Вышел в Парме на остановке "Ельская", где на меня напали двое мужчин по причине полного игнорирования их просьбы "добавить 20 р.". Ну это ладно получил в бороду. Бежать не стал, так как был с сумкой и продуктами. Угрожали ножом!!!

Ну это ладно... Смутило другое - вышли работники магазина "Перекресток" видели часть происходящего. Проехало 2 машины - НИ ОДИН не вмешался (хотя очевидно что 2-е нетрезвых напали на 1-го), и одна машина рядом остановилась, т.к. вся эта "ситуация" просто мешала ей проехать... НО только, дети возле магазина "Перекресток" увидели и сообщили сотрудникам магазина, а те криками начали пугать что вызвали наряд что есть камеры и т.д.

Пришел домой и думаю - вызвать наряд или кинуть сумку и пойти к ним "вломить" (кто это был и где живут - уже известно). Что-то с ими случится буду виноват я (если сегодня "вломлю"). Напишу заявления - и что им будет, да абсолютно ничего, максимум заберут, "проведут беседу", только сильней обозлю. Следующий раз выпьют вспомнят обиду, дом сожгут, или прирежут...

Вот что с собой носить и как себя оберечь? Или ждать когда прирежут - ведь за такой случай (как со мной) не наказывают.

Аноним".

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(с) Усинск.Онлайн