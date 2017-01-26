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26.01.2017 07:44
Борьба с алкоголизацией общества должна быть бескомпромиссной и результативной - глава Коми
Каждое второе преступление в Коми совершено лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
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Об этом на коллегии МВД по Коми 25 января заявил министр ведомства Виктор Половников.
Одной из самых злободневных проблем, существенно влияющих на состояние преступности, остается значительное потребление жителями региона алкоголя, отметил министр. Каждое второе (55,4%, 6322) преступление в истекшем году совершено лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

В деле борьбы с алкоголизацией населения МВД по РК уделяет серьезное внимание выявлению и пресечению фактов незаконной реализации спиртосодержащей непищевой продукции.
За год проверено 1356 объектов реализации спиртосодержащей непищевой продукции, на 92 из которых за незаконную реализацию изъято 46 769 (46373 литра) единиц спиртосодержащей непищевой продукции.

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По итогам проведенных проверок составлено 150 административных протоколов, в том числе 51 за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 14.1 КоАП РФ) и 99 – за незаконную продажу товаров , свободная реализация которых запрещена или ограничена (ст. 14.2 КоАП РФ).

В текущем году мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции будут продолжены.

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Глава Коми Сергей Гапликов, обращаясь к правоохранителям, заявил, что борьба с алкоголизацией общества должна быть бескомпромиссной и результативной. Особенно с незаконной торговлей спиртсодержащей непищевой продукцией, которая наносит очень существенный урон здоровью граждан.

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"В конце прошлого года была проведена беспрецедентная акция. И так называемые "фунфырики" были выявлены в огромном количестве. Была проведена очень слаженная оперативная работы по их выявлению и уничтожению. Наши жители, конечно, должны быть уверены, что все противоправные действия такого рода будут пресекаться своевременно, а соответствующая продукция не попадет на прилавки. Необходимо повышать эффективность профилактики данных правонарушений и налаживать обратную связь с теми, кто владеет текущей ситуацией, в том числе усиливать взаимодействие с населением, общественными объединениями - у нас есть много неравнодушных граждан, которые готовы помочь в решении этих задач", - сказал глава.

(c) Комиинформ

Комментарии (11)

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  • Племянник
    26.01.2017, 8:39:06
    2
    Между строк - собрали, значит, всех тех кто покрывает незаконную торговлю алкоголем и предпринимательством и на этом не плохо зарабатывает, и говорят им "боремся активно с алкоголизацией, долой преступность", те и думают "да, конечно, всё искореним, фунфырики изымем, от них всё равно копейки!"
  • Димон
    26.01.2017, 8:50:35
    0
    Сейчас как приедет впечатленный мэр, да как замахнет проверку на ларек по Ленина 11.
  • житель
    26.01.2017, 9:22:08
    5
    В Усинске есть что проверять...
  • father
    26.01.2017, 10:53:44
    1
    Пару дней назад, звонил по номеру 102.
    Трубку взяли с третьего раза. Между звонками, запросто дозвонился до Скорой. Но они без милиции, не едут.
    Убьют, пока до них дозвонишься.
  • такие дела...
    26.01.2017, 11:31:43
    1
    В Парме всегда можно купить "паленку" хоть в "Перекрестке" .. .хоть в"Теремке".Зашел за сигаретами.а продавец скромно предлагает:"а водочки не хотите? у нас дешевле чем в городе!"На вопрос "где фасуете?"...ответ :"не твое собачье дело".(в пору про Богатырева вспомнить.ведь о собаках вспомнили)...
    • Ыть
      26.01.2017, 11:42:42
      1
      В Парме алкомаркет открылся, так что с паленкой покончено ;) И дешевле, плюс ко всему. Короче, пейте наздоровье :D
    • father
      26.01.2017, 12:18:31
      0
      Самопиар?(=
  • Тролль
    26.01.2017, 12:41:12
    1
    Ну ладно, допустим борьба с паленой водкой дело хорошее. Легко можно в любом магазине нарваться. И не обязательно для этого быть алкоголиком. Но фунфырики их чем не устраивают? На них русским по белому написано "Парфюмерное средство для ванн". Если какой то м у д а к заглотил его внутрь, кто ему виноват. И продавец тут ни при чем - он продал боярышник как средство для ванн. А если тормозухой травиться начнут, что и ее запретить к продаже?
    • father
      26.01.2017, 12:55:58
      0
      Ну может быть, именование "Боярышник", не лицензировано?
      В мою бытность пьющего алкоголика, Боярышник, можно было приобрести в аптеке. Это лекарственная настойка. Она и сейчас, там продается.
      "Парфюмерное средство для ванн" - что это за обтекаемое название? Для кого оно? Алкашу пофиг! Он смотрит на состав! А там написано 65% Этилового спирта (по памятьи - Karmasin, ТОНИК для волос). ТОНИК, ЛОСЬОН, ОДЕКОЛОН, не "парфюмерное средство". Значит это обозначение принято для ухода от ответственности. Получилось, че...
      • Тролль
        26.01.2017, 14:09:38
        1
        Ну я не знаю насчет лицензирования названия. Но если алкашу не понятно, что пить можно водку, вино, коньяк, шампанское, виски, мартини, текилу и прочее, что продается в алкомаркете или в вино-водочном отделе, а не парфюмерное средство, то это уже его сугубо личные трудности. По большому счету мне фиолетово, будут продавать боярышник или нет. Но как показывает практика все начинания переходят в стадию маразма. Дело может дойти и до незамерзайки, лосьонов, жидкости для мытья стекол и т.п.
        • father
          26.01.2017, 14:35:25
          0
          Так "незамерзайка" - метиловый спирт 100%
          Яд - 5 г. - слепота
          10 г. - смерть.
          Кто догадался лить Яд в "парфюмерное средство"?
          Ведь в разряд парфюмерии входят и мази (слышал, что обувной крем надо мазать на хлеб, ждать, срезать верхний слой... Остается пропитанный спиртом хлеб))). Ну в армии у нас было очень много крема (в больших квадратных банках), не слышал, что бы кто-то пытался намазать... Одеколон пили (в солдаском магазине иногда завозили)))
          Что бы выпить духи, надо их посолить... Солили! Все равно гадость, (=
          Лосьон/Одеколон - царские напитки, не каждый день.
          Средство для снятия лака (АЦЕТОН), с витамином С (пищевой, как говорил наш бурильщик, Царство ему небесное) - Один к двум. На одну часть ацетона, ДВЕ части воды... Я видел это! Отпускает!
          Нитхинол (стекломой), - знаю людей употребивших сей напиток для гурманов... Яд. С него дуреешь. Пропорций не знаю. (=
          Поколение избалованных пьяниц закончилось.
          Раньше в аптеке можно было все купить и в парфюмерном отделе. Сейчас в Хоз. магах продают... Я бы поостерегся в Хоз. маге брать. Это раньше там можно было БФ-6 купить (да на палку намотать), и Денатурат ( пахнет резиной, сейчас бы я тоже не рискнул, при повальной тяге к воровству, там вместо этилового, вполне может оказаться метиловый спирт).
          Ой. Хватит. Алкашы это не читают, а просвещенному народу, это ни к чему. (=
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