Подозреваемых в краже сняли с поезда в Печоре

Индивидуальный предприниматель написал заявление о краже 5 кубов дизтоплива.

Выяснилось, что у ИПшника работали два водителя. Одного из них он заподозрил в краже 5 кубов топлива, а второго в том, что он попал в ДТП на тягаче с "цистерной", перевернув автомобиль.

На основании заявления полиция начала проведение соответствующих мероприятий. Оказалось, что водители уехали на поезде к месту жительства. В Печоре обоих сняли с поезда и доставили в отдел полиции Усинска.

Подозреваемые вину категорически отрицали, более того - написали несколько жалоб о незаконности задержания.

Как позже выяснилось, предприниматель поторопился с выводами относительно пропажи топлива. Оказалось, что ничего не пропало.

В возбуждении уголовного дела отказано, задержанным принесены извинения, жалобы рассматриваются.

(с) Усинск.Онлайн