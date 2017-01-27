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27.01.2017 11:14
Подозреваемых в краже сняли с поезда в Печоре

Индивидуальный предприниматель написал заявление о краже 5 кубов дизтоплива.

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Выяснилось, что у ИПшника работали два водителя. Одного из них он заподозрил в краже 5 кубов топлива, а второго в том, что он попал в ДТП на тягаче с "цистерной", перевернув автомобиль.

На основании заявления полиция начала проведение соответствующих мероприятий. Оказалось, что водители уехали на поезде к месту жительства. В Печоре обоих сняли с поезда и доставили в отдел полиции Усинска.

Подозреваемые вину категорически отрицали, более того - написали несколько жалоб о незаконности задержания.

Как позже выяснилось, предприниматель поторопился с выводами относительно пропажи топлива. Оказалось, что ничего не пропало.

В возбуждении уголовного дела отказано, задержанным принесены извинения, жалобы рассматриваются.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (5)

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  • Ujcnm
    27.01.2017, 11:42:25
    1
    на картинке
    Моча какая то с пистолета бежит..наверно 92 бензин
  • Егор
    27.01.2017, 11:47:49
    11
    Какая грязь!! Люди отработали , умный работадатель ведать зарплату зажал и еще хотел с них деньги с них поиметь!!
  • люди
    27.01.2017, 17:26:07
    -2
    ип шники
    Индивидуальные жулики скоро тени своей бояться будете
  • Хаким
    27.01.2017, 23:27:29
    3
    Прежде чем ловить невиновных,разобраться надо со своим хозяйством,все ли правильно лежит.Я б на месте этих товарищей написал в суд заявление по поводу клеветы и подал материальный иск.Пусть раскошелится ИП эшник.
    • 13
      28.01.2017, 9:21:01
      0
      Наказать ИПшника, что бы другим ИПшникам и в голову такоеине могло прийти
      Согласна с Хакимом на 100%
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