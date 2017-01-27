"Киа" и "ВАЗ" не поделили улицу Строителей

В результате перекрыли две полосы из трёх.

На улице Строителей в районе 16.00 произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись Kia и ВАЗ. От удара ВАЗ развернуло на проезжей части. Согласно одной из версий, один из автомобилей начинал движение с края проезжей части и не заметил движущийся справа автомобиль.

В итоге больше всего пострадал ВАЗ, капот которого оказался существенно повреждён.

Информации о пострадавших нет, движение на участке затруднено.

(с) Усинск.Онлайн