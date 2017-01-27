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27.01.2017 17:50
"Киа" и "ВАЗ" не поделили улицу Строителей
В результате перекрыли две полосы из трёх.
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На улице Строителей в районе 16.00 произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись Kia и ВАЗ. От удара ВАЗ развернуло на проезжей части. Согласно одной из версий, один из автомобилей начинал движение с края проезжей части и не заметил движущийся справа автомобиль.

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В итоге больше всего пострадал ВАЗ, капот которого оказался существенно повреждён.
Информации о пострадавших нет, движение на участке затруднено.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (22)

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  • Гость
    27.01.2017, 18:22:14
    3
    Писаки блин
    "Согласно однй из веСрий..."
    • точно
      27.01.2017, 18:36:15
      1
      Писаки, блин...
      • ))))))
        27.01.2017, 18:47:13
        4
        не удивительно:
        сегодня же тяпница))))
    • Тесть
      27.01.2017, 20:00:37
      3
      Вы ничего не понимаете.. Весрить-это высер графоманский, который встречается здесь через день..
    • и то
      27.01.2017, 21:18:36
      1
      хорошо, что не написали высрей
    • хабиб
      28.01.2017, 12:40:42
      8
      Сто пудов в "Азератти ",водитель сын гор Кавказа
  • Хм
    27.01.2017, 18:26:37
    -4
    А там разве разрешена остановка/стоянка по левой стороне?
    • Водитель
      27.01.2017, 20:36:36
      3
      Читай Пдд
      Можно, знаков запрещающих стоянку нет
      • Да неужели
        27.01.2017, 21:45:30
        -3
        А знак 3.28 уже отменили?
  • ujcnm
    27.01.2017, 18:40:40
    12
    А там разве разрешена тонировка/глухая по ПДД?
    • неважно
      28.01.2017, 3:07:24
      0
      даа... давай те гнать на тонировку...
  • ujcnm
    27.01.2017, 18:43:57
    4
    А там разве разрешена такая/скорость, что машину на 180 развернуло?
  • А че это??!
    27.01.2017, 18:48:40
    18
    Напишите про аварию на Приполярной.
    Там автомобиль ГИБДД в аварии участвует!!!
    • Видел видел)))
      27.01.2017, 20:39:50
      9
      В точку
      Это тайна покрытая мраком. Если в реальной жизни виноват автомобиль гибдд или милиции, то у них (у гибдд)виновником будет таксист на молодежной улице)))
  • $
    27.01.2017, 23:29:26
    4
    Водителям вы достали уже держите дистанцию если не хотите автоподставы
  • 1979
    27.01.2017, 23:42:27
    8
    вадятелу на 14-ой
    дело было не в бабине дал.....ёб сидел в кабине. теперь казявки жрать негде.машины вхлам танированой нет.
  • ррр
    28.01.2017, 5:29:18
    5
    4тырка гоняла нормально, много раз видел. И если всегда спешить, можно успеть. Кiaку жаль
  • Мариинка
    28.01.2017, 5:40:33
    12
    это он от радости гонял,что быстрее ишака едет!!!
  • я
    28.01.2017, 6:48:30
    0
    kia крепкой оказалась
  • Не расстраивайся па 14й
    28.01.2017, 9:42:33
    -5
    купи у меня 15ю - кия платит
  • -/-
    28.01.2017, 20:35:57
    -1
    Faк тем кто не любит ваз
    Тем кто слез с ваз 063 на Волгу ; с Нивы на ниву Шевроле ; З ..... Ы на .... ; с 6 на 2 или 3 ; сядьте на хорошую во всех отношениях машину если вы не охвачены бредом об мэрсе ... посчитайте свои деньги в кармане и подумайте что ваз 2115 это ваша машина без понтов и выбрасывания денег на ветер ... все доступно для Вас .. Поверте из те кто ездил на 15ке - не один не скажет что это плохая машина !
  • 1979
    28.01.2017, 21:18:35
    2
    речь не про ваз 14 ....15 . а за дал.......ба в 14-й
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