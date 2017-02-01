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01.02.2017 07:25
В феврале Вячеслав Гайзер начнет знакомиться с материалами своего уголовного дела
Вчера бывшего главу Коми и его защитников официально уведомили об окончании следственных действий.
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К ознакомлению с 400-ми томами дела планируется приступить с 14 февраля. Учитывая огромный объем документов, ознакомление займет не один месяц. По прогнозам защитников Гайзера, завершить ознакомление в лучшем случае удастся только к осени, сообщает "Комиинформ" со ссылкой на адвоката Вячеслава Леонтьева.

По словам адвоката, его подзащитный заявил ходатайство о предоставлении всех материалов в прошитом и пронумерованном виде.

"Учитывая сложную ситуацию с проходом с СИЗО Лефортово, Вячеслав Гайзер уверен, что представители следствия не смогут обеспечивать ему каждодневное ознакомление с документами. Кроме того, обвиняемый имеет право получать копии документов, но в условиях содержания в СИЗО это весьма затруднительно", - подчеркнул В.Леонтьев.

По мнению защиты, выходом из ситуации и ускорением процесса ознакомления с материалами может стать изменение меры пресечения на домашний арест.

Комментарии (4)

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  • ох
    01.02.2017, 11:47:54
    0
    Хотели удивить?
    Домой, в отпуск, отдохнуть от камеры, почитать 400 томов и написать ответ...
    • ватсон
      01.02.2017, 14:54:30
      1
      Выпустят под подписку или домашний арест,а потом в Лондоне его ищите.
  • Я
    01.02.2017, 11:54:55
    3
    ну вот сначала на домашний арест переведут, потом под залог совсем дело развалят а через год снова на избирательных бюллетенях фамилия Гайзер появится и будем опять за него голосовать
  • Ух ты!
    01.02.2017, 14:15:39
    1
    Ну и понаписали!Полтора года сочиняли-полтора года будет Хайзер читать,потом еще полтора года не соглашаться,полтора еще дораследывать и т.д.т т.п.А тут и срок пройден,на нарах попариться не удастся!Целая энцтклопедия!!!
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