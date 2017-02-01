В феврале Вячеслав Гайзер начнет знакомиться с материалами своего уголовного дела

Вчера бывшего главу Коми и его защитников официально уведомили об окончании следственных действий.

К ознакомлению с 400-ми томами дела планируется приступить с 14 февраля. Учитывая огромный объем документов, ознакомление займет не один месяц. По прогнозам защитников Гайзера, завершить ознакомление в лучшем случае удастся только к осени, сообщает "Комиинформ" со ссылкой на адвоката Вячеслава Леонтьева.

По словам адвоката, его подзащитный заявил ходатайство о предоставлении всех материалов в прошитом и пронумерованном виде.

"Учитывая сложную ситуацию с проходом с СИЗО Лефортово, Вячеслав Гайзер уверен, что представители следствия не смогут обеспечивать ему каждодневное ознакомление с документами. Кроме того, обвиняемый имеет право получать копии документов, но в условиях содержания в СИЗО это весьма затруднительно", - подчеркнул В.Леонтьев.

По мнению защиты, выходом из ситуации и ускорением процесса ознакомления с материалами может стать изменение меры пресечения на домашний арест.