Усинские бойцы привезли гору наград с соревнований Северо-Западного федерального округа

Им противостояли соперники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов России.

С 26 по 29 января 2017 года состоялся чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по универсальному бою среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, юниоров и юниорок 18-20 лет и мужчин и женщин 21+ лет. Это был XX юбилейный турнир на призы газеты «Вечерний Котлас».

Соревнования прошли на базе ДЮСШ №1 города Котласа. 250 участников состязались в двух версиях универсального боя. Показать свое мастерство приехали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Костромы, Рязани, Великого Новгорода, Великого Устюга, Сосногорска, Усинска, Сыктывкара, Котласа. Лучшие из лучших бойцов боролись за победу, отстаивая честь своего региона.

На торжественном открытии турнира спортсменов освятил иероманах Арсений Воркутинской епархии и священник Алексей Котласской епархии. Учредитель турнира главный редактор ИД «Юг Севера» Николай Николаевич Завадский приветствовал участников и пожелал всем спортсменам успеха, справедливого судейства, сил и выдержки.

Чемпионат и первенство СЗФО РФ продлились три дня. В рамках турнира прошли поединки среди 10-11, 12-13 лет. В первый день соревнования проходили по облегчённой версии «лайт» (борьба). Во второй и третий день состоялись бои по классической версии универсального боя.

По итогам соревнований победители и призеры были награждены кубками, почетными грамотами и медалями. Были отмечены спортсмены за лучшую технику в каждой возрастной категории.

Болельщики насладились настоящим спортивным праздником, поддерживали спортсменов и посмотрели захватывающие поединки.

Усинские Универсальные бойцы показали следующие результаты:

Категория (лайт):

10-11 лет, Васильев Иван 75 кг - 2 место, Вагнер Владислав 45 кг - 3 место,

12-13 лет Строганов Даниил (55 кг) - 3 место, Канев Андрей (30 кг) - 3 место, Боровиков Назар (45 кг) - 3 место, Пупыкин Павел (50 кг) - 3 место, Губина Ирина (65 кг) - 1 место, Романов Артем (50 кг) - 3 место.

14-15 лет: Полуяхтов Данил (70 кг) - 2 место, Беляцкий Артем (65 кг) - 3 место, Кличук Герман (70 кг) - 3 место;

16-17 лет: Намазов Хаял (55 кг) 2 место, Орлов Андрей (65 кг) - 1 место, Кульязов Юмали (75 кг)-3место.

18+: Янакаев Булат (70кг) - 3 место; Сабутов Артур - 2 место

Категория классика:

10-11 лет - Васильев Иван (75 кг) - 3 место.

12-13 лет: Пупыкин Павел (50 кг) - 3 место, Губина Ирина (65 кг) - 1 место.

14-15 лет Беляцкий Артем (65 кг) - 3 место, Полуяхтов Данил (70 кг) - 1 место, Кличук Герман (70 кг) - 3 место.

16-17 лет Намазов Хаял (55кг) - 3 место;

18+ Янакаев Булат (70 кг) 1 место, Сабутов Артур (75 кг).

Поздравляем спортсменов с выдающимися результатами и желаем дальнейших побед!

(с) Усинск.Онлайн