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01.02.2017 19:14
Билеты на поезда дальнего следования подорожают

Российские железные дороги (РЖД) анонсировали увеличение стоимости билетов на поезда дальнего следования.

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«Цена билета для пассажиров дальнего следования вырастет на 3,9 процента, то есть ниже прогнозируемой инфляции», — заявил президент РЖД Олег Белозеров.

Как отмечает агентство, ранее сообщалось, что все пассажирские поезда дальнего следования включены в систему динамического ценообразования. При формировании стоимости проезда она учитывает категорию места, день недели, глубину продажи и уровень спроса при формировании стоимости билетов.

1 февраля РЖД также объявили о возможном увеличении глубины продажи билетов до четырех месяцев.

Осенью 2016 года правительство России обнулило НДС на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании. В Минтрансе дополнительный доход Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД, занимающаяся перевозками на дальние расстояния) от обнуления НДС оценивали в 15,7 миллиарда рублей в год при сохранении цен на билеты.

Комментарии (20)

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  • Некто
    01.02.2017, 19:25:11
    12
    мммммм, за обблёваный вагон Усинск-Адлер, всегда готов заплатить любую цену....
  • !!!
    01.02.2017, 19:32:10
    8
    Кто бы сомневался.
  • Радость
    01.02.2017, 19:50:14
    7
    Только самолётом можно долететь ....., билет доступнее жд, а по времени вообще счастье ! А плюсов-то масса : не видеть грязь в вагонах, не лицезреть пьяные физиономии некоторых пассажиров и т.д.....
    • Радости от Счастья
      01.02.2017, 21:17:03
      -2
      Ну да - падать - так с лихого коня!
  • Обыватель
    01.02.2017, 20:05:38
    9
    Это уж точно...адлеровские вагоны за гранью "фантазии"! А сервис один чего стоит!!! Один недостаток - постельное не стали мокрым "подавать"! Но за то "чистота" - на прежнем уровне,подметают обычно пассажиры сами - у кого сдают нервы,могут пол даже протереть самостоятельно,это допускается и приветствуется проводниками.так как они "загруженные по самую жопу".то есть ,один на вагон, в крайнем случае три - но на два вагона...Еще есть услуга -"коньяк" на разлив! Женщины особенно благодарные за то ,что оказывают "коньячную" услугу проводники.А туалет!!!- это вообще "сакральное место" вагона...не моется,нет мыла.о бумаге и вспоминать не приходится...из слов проводников "пассажиры (это наши усинцы!!)бумагу "тащат",а они "не успевают" класть.Так что "стоимость" стоит того!Чего только не увидишь? чего не узнаешь?
    • Юшка
      01.02.2017, 23:11:31
      4
      Про туалет скажу одно: вспомните, какой раньше в Печоре был сортир возле старого вокзала... сказка просто.
  • человек
    01.02.2017, 20:16:01
    1
    У бригадира поезда есть интересная тетрадка. Туда можно писать все ваши недовольства. Я думаю больше пользы чем писать об этом в коментах. И времени уйдёт на это столько же. И, поверьте мне, совсем не стыдно.
    • Радость
      01.02.2017, 20:32:02
      2
      Человеку
      Тетрадочка.... юморист вы , человек !!!! А КТО читает эту тетрадочку ????? Бред. Сами-то поняли что написали ????
      • Юшка
        01.02.2017, 23:19:28
        1
        Пассажиры с удовольствием зачитывались-бы этой тетрадочкой, ежели-бы ее в туалете оставляли. Там ей, собственно, и место, поскольку туалетной бумаги нет обычно!
    • Дмитрий
      01.02.2017, 20:55:42
      7
      Так сам же начальник поезда подходит с этой тетрадкой и чуть ли не умаляет написать хороший отзыв о проводниках
  • 100%
    01.02.2017, 23:11:10
    3
    И это на фоне сегодняшней новости: "Чистая прибыль ОАО "РЖД" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2016 г. составила 6,5 млрд руб., заявил президент компании Олег Белозеров в Совете Федерации".
    Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/80736
    • Гурген
      02.02.2017, 1:53:47
      3
      Олегу надо поднимать прибыль еще эффективнее от этого зависят его многомиллионные бонусы.
  • 100%
    01.02.2017, 23:11:10
    2
    И это на фоне сегодняшней новости: "Чистая прибыль ОАО "РЖД" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2016 г. составила 6,5 млрд руб., заявил президент компании Олег Белозеров в Совете Федерации".
    Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/80736
  • Народ
    02.02.2017, 8:32:14
    1
    А вы что хотели, жульё у власти.
  • Рита
    02.02.2017, 8:58:31
    2
    Все это совсем неудивительно! Рыба гниет с головы!
  • Гость
    02.02.2017, 11:23:18
    2
    Ну, как всегда Усинск будет платить за все Коми.
  • "человеку"
    02.02.2017, 15:29:52
    1
    "тетрадочка" есть у бригадира поезда...а дальше -как в сказке про "кощея бессмертного" :"иголочка в яйце....яйцо в утке...утка в сундуке...и т.д."Тысяча и одна причина не дать...
  • ххх
    02.02.2017, 19:31:46
    2
    Интересно, а когда нибудь будут вообще новости, что что-то подешевеет?
  • ххх
    02.02.2017, 19:31:47
    3
    Интересно, а когда нибудь будут вообще новости, что что-то подешевеет?
  • Степан
    03.02.2017, 7:21:00
    2
    ж/д
    Россия- стала на сегодняшний день, страной не комфорта. Посадок ворья нет, чем круче вор, тем не зрячей прокурор
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