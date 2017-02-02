В нашей школе всегда весело

Если на вопрос: «Как дела в школе?» Вам ответят: «Не интересно. Скучно». Не верьте этому! У нас, в 8 «А» классе, все наоборот.

…Прозвенел звонок. Начинается самый интересный урок - факультатив «Школьная журналистика». Мы в ожидании чего-то необычного, ведь сегодня у нас в гостях усинский поэт, член «Союза писателей России»!

Мы готовились к этой встрече: читали биографию, анализировали стихотворения, а наша Лиза Артемьева в прошлом учебном году выступала на муниципальном конкурсе чтецов с ее стихотворением «Мой город – бабочка». Но это было все заочно, а сейчас она перед нами, и мы можем задать ей вопросы, интересующие нас. Наталья Вениаминовна Стикина – поэт, удивительная женщина и интересный собеседник. Она рассказала немного о себе и , конечно, о своем творчестве . У Натальи Вениаминовны вышло четыре сборника стихов. Последний сборник «В лабиринте стихов» ей особенно дорог, так как вступительное слово к нему написал известный литературовед и критик Лев Аннинский..Ее произведения были опубликованы в Японии, Германии, Америке и Великобритании.

Публиковалась и публикуется в журналах «Юность», «Аврора», входит в состав литературного объединения «Северная лира». Сейчас занимается общественной деятельностью: встречается с детьми и взрослыми, интересующимися поэзией. К критике читателей относится положительно и нам дала совет: «Никогда не бойтесь критики, воспринимайте ее…».

А еще звучали стихи. Неповторимые, своеобразно рифмующиеся слова, такие емкие и простые. Слова, произнесенные самой НАТАЛЬЕЙ СТИКИНОЙ, нашей Натальей Стикиной.

Наши вопросы и ответы автора

Майя Романова:

- Наталья Вениаминовна, кто или что является источником Вашего вдохновения?

Наталья Стикина:

- Это происходит само собой, довольно часто я чувствую, что оно пришло, и начинаю записывать. Это может произойти в парке, магазине или вечером за ужином.

Кирилл Сковородин:

- А во сколько лет Вы написали первое стихотворение?

Наталья Стикина:

- Мне было 4 года, я еще не умела писать, и их записала мама.

Елизавета Артемьева:

- А какие Ваши творческие планы?

Наталья Стикина:

- Планирую завершить прозаическое произведение и опубликовать его.

Наши мысли…

«Больше всего мне понравилось стихотворение «Мой город – бабочка». Оно мне показалось нежным, легким. После его прочтения нельзя не полюбить наш северный город Усинск». ( Алена Медведева).

«Мне особенно показалось необычным стихотворение «Мама».

Когда Наталья Вениаминовна его читала, я понял, что оно и про мою маму».

(Антон Заборников).

« При чтении произведений мы погрузились в атмосферу, наполненную поэзией. Каждое ее стихотворение пронизано любовью, нежностью и добротой». (Диана Стоян).

«А еще нам Наталья Вениаминовна подарила два своих сборника «Прогулка в белую ночь», «В лабиринте стихов» с автографом на память о нашем необычном диалоге – разговоре. Очень надеюсь, что мы еще встретимся». (Данил Камышанский).

Ученики 8 «А» классаМБОУ «СОШ№4 с УИОП»,обучающиеся в кружке «Школьная журналистика».Руководитель: И.П.Загороднева