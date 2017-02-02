В нашей школе всегда весело

…Прозвенел звонок. Начинается самый интересный урок - факультатив «Школьная журналистика». Мы в ожидании чего-то необычного, ведь сегодня у нас в гостях усинский поэт, член «Союза писателей России»!
Мы готовились к этой встрече: читали биографию, анализировали стихотворения, а наша Лиза Артемьева в прошлом учебном году выступала на муниципальном конкурсе чтецов с ее стихотворением «Мой город – бабочка». Но это было все заочно, а сейчас она перед нами, и мы можем задать ей вопросы, интересующие нас. Наталья Вениаминовна Стикина – поэт, удивительная женщина и интересный собеседник. Она рассказала немного о себе и , конечно, о своем творчестве . У Натальи Вениаминовны вышло четыре сборника стихов. Последний сборник «В лабиринте стихов» ей особенно дорог, так как вступительное слово к нему написал известный литературовед и критик Лев Аннинский..Ее произведения были опубликованы в Японии, Германии, Америке и Великобритании.
Публиковалась и публикуется в журналах «Юность», «Аврора», входит в состав литературного объединения «Северная лира». Сейчас занимается общественной деятельностью: встречается с детьми и взрослыми, интересующимися поэзией. К критике читателей относится положительно и нам дала совет: «Никогда не бойтесь критики, воспринимайте ее…».
А еще звучали стихи. Неповторимые, своеобразно рифмующиеся слова, такие емкие и простые. Слова, произнесенные самой НАТАЛЬЕЙ СТИКИНОЙ, нашей Натальей Стикиной.
Наши вопросы и ответы автора
Майя Романова:
- Наталья Вениаминовна, кто или что является источником Вашего вдохновения?
Наталья Стикина:
- Это происходит само собой, довольно часто я чувствую, что оно пришло, и начинаю записывать. Это может произойти в парке, магазине или вечером за ужином.
Кирилл Сковородин:
- А во сколько лет Вы написали первое стихотворение?
Наталья Стикина:
- Мне было 4 года, я еще не умела писать, и их записала мама.
Елизавета Артемьева:
- А какие Ваши творческие планы?
Наталья Стикина:
- Планирую завершить прозаическое произведение и опубликовать его.
Наши мысли…
«Больше всего мне понравилось стихотворение «Мой город – бабочка». Оно мне показалось нежным, легким. После его прочтения нельзя не полюбить наш северный город Усинск». ( Алена Медведева).
«Мне особенно показалось необычным стихотворение «Мама».
Когда Наталья Вениаминовна его читала, я понял, что оно и про мою маму».
(Антон Заборников).
« При чтении произведений мы погрузились в атмосферу, наполненную поэзией. Каждое ее стихотворение пронизано любовью, нежностью и добротой». (Диана Стоян).
«А еще нам Наталья Вениаминовна подарила два своих сборника «Прогулка в белую ночь», «В лабиринте стихов» с автографом на память о нашем необычном диалоге – разговоре. Очень надеюсь, что мы еще встретимся». (Данил Камышанский).Ученики 8 «А» класса
МБОУ «СОШ№4 с УИОП»,
обучающиеся в кружке «Школьная журналистика».
Руководитель: И.П.Загороднева
Я думаю.
В статье об этом ничего нет. Все о госте, да о госте. (=
Мне вот тоже стало интересно. Что опубликовано в Америке? На каком языке? В Японии? (=
Ах, да. (= Кого выпускает класс? Кем будут гуманитарии?
Историками? Филологами? ... Больше не знаю кем можно стать, (=
Достаточно я вопросов задал по заметке? Ответы будут? (=