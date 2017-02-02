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02.02.2017 08:04
В нашей школе всегда весело
Если на вопрос: «Как дела в школе?» Вам ответят: «Не интересно. Скучно». Не верьте этому! У нас, в 8 «А» классе, все наоборот.
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…Прозвенел звонок. Начинается самый интересный урок - факультатив «Школьная журналистика». Мы в ожидании чего-то необычного, ведь сегодня у нас в гостях усинский поэт, член «Союза писателей России»!

Мы готовились к этой встрече: читали биографию, анализировали стихотворения, а наша Лиза Артемьева в прошлом учебном году выступала на муниципальном конкурсе чтецов с ее стихотворением «Мой город – бабочка». Но это было все заочно, а сейчас она перед нами, и мы можем задать ей вопросы, интересующие нас. Наталья Вениаминовна Стикина – поэт, удивительная женщина и интересный собеседник. Она рассказала немного о себе и , конечно, о своем творчестве . У Натальи Вениаминовны вышло четыре сборника стихов. Последний сборник «В лабиринте стихов» ей особенно дорог, так как вступительное слово к нему написал известный литературовед и критик Лев Аннинский..Ее произведения были опубликованы в Японии, Германии, Америке и Великобритании.

Публиковалась и публикуется в журналах «Юность», «Аврора», входит в состав литературного объединения «Северная лира». Сейчас занимается общественной деятельностью: встречается с детьми и взрослыми, интересующимися поэзией. К критике читателей относится положительно и нам дала совет: «Никогда не бойтесь критики, воспринимайте ее…».

А еще звучали стихи. Неповторимые, своеобразно рифмующиеся слова, такие емкие и простые. Слова, произнесенные самой НАТАЛЬЕЙ СТИКИНОЙ, нашей Натальей Стикиной.

Наши вопросы и ответы автора

Майя Романова:

- Наталья Вениаминовна, кто или что является источником Вашего вдохновения?

Наталья Стикина:

- Это происходит само собой, довольно часто я чувствую, что оно пришло, и начинаю записывать. Это может произойти в парке, магазине или вечером за ужином.

Кирилл Сковородин:

- А во сколько лет Вы написали первое стихотворение?

Наталья Стикина:

- Мне было 4 года, я еще не умела писать, и их записала мама.

Елизавета Артемьева:

- А какие Ваши творческие планы?

Наталья Стикина:

- Планирую завершить прозаическое произведение и опубликовать его.

Наши мысли…

«Больше всего мне понравилось стихотворение «Мой город – бабочка». Оно мне показалось нежным, легким. После его прочтения нельзя не полюбить наш северный город Усинск». ( Алена Медведева).

«Мне особенно показалось необычным стихотворение «Мама».

Когда Наталья Вениаминовна его читала, я понял, что оно и про мою маму».

(Антон Заборников).

« При чтении произведений мы погрузились в атмосферу, наполненную поэзией. Каждое ее стихотворение пронизано любовью, нежностью и добротой». (Диана Стоян).

«А еще нам Наталья Вениаминовна подарила два своих сборника «Прогулка в белую ночь», «В лабиринте стихов» с автографом на память о нашем необычном диалоге – разговоре. Очень надеюсь, что мы еще встретимся». (Данил Камышанский).

Ученики 8 «А» класса
МБОУ «СОШ№4 с УИОП»,
обучающиеся в кружке «Школьная журналистика».
Руководитель: И.П.Загороднева

Комментарии (11)

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  • father
    02.02.2017, 10:21:00
    -1
    А пацаны, в это время, на физкультуре были... (=
  • Гога
    02.02.2017, 10:53:55
    0
    С генетикой чета беда..мда
    • так
      02.02.2017, 11:11:39
      3
      В школе должно быть интересно, а весело может быть на отдыхе.
  • Елена
    02.02.2017, 11:15:26
    0
    Молодцы ребята!
    • father
      02.02.2017, 12:15:27
      1
      Вы хотели сказать - девчата! (=
      • father
        02.02.2017, 12:16:52
        0
        три пацана...
        Это можно расценивать как погрешность...
        Я думаю.
  • Факт
    02.02.2017, 13:40:28
    3
    Если бы я учился в классе, где на 20 девок три пацана, то мне тоже было бы весело )))
  • "Гоге"
    02.02.2017, 15:05:45
    0
    Вы о своей генетической наследственности?...Да "не берите в голову",люди и с такой живут...
  • "Факту"
    02.02.2017, 15:11:28
    2
    Класс на редкость очень сплоченный(благодаря труду классного руководителя),подростки хорошо воспитанные (это уже заслуга как родителей ,так и учителей).А то что мальчиков в классе маловато...так уж сложилась ситуация,не все мальчики могут быть гуманитариями.
    • father
      02.02.2017, 21:55:55
      0
      Так это спец. класс. (=
      В статье об этом ничего нет. Все о госте, да о госте. (=
      Мне вот тоже стало интересно. Что опубликовано в Америке? На каком языке? В Японии? (=
      Ах, да. (= Кого выпускает класс? Кем будут гуманитарии?
      Историками? Филологами? ... Больше не знаю кем можно стать, (=
      Достаточно я вопросов задал по заметке? Ответы будут? (=
  • Читатель
    02.02.2017, 23:40:58
    0
    Стикина
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