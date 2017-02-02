В подразделениях МВД по Коми — кадровый голод

У кандидидатов либо нет высшего юридического образования, либо они не проходят тестирование на полиграфе, либо элементарно не сдают экзамен по физподготовке, что происходит чаще всего.

Несколько подразделений МВД по Коми испытывают кадровый голод. Сотрудников не хватает в ППС, ГИБДД, следствии и дознании. Такая информация прозвучала в ходе прямой линии "Как стать полицейским" в Республиканской общественной приемной главы Коми.

Как рассказал замначальника отдела по работе с личным составом УМВД России по Сыктывкару, причина этого в том, что многие сотрудники названных подразделений пошли на повышение, а набрать новичков не так просто.

В прошлом году служить в рядах полиции региона изъявили желание 465 человек. Работа проведена с 270 претендентами. Однако правоохранители уже заявляют о том, что по основным критериям для работы в МВД не подходит 191 человек.

Некоторые претенденты привлекались к административной и уголовной ответственности, что автоматически отсекает возможность стать полицейским.

Интересно, что многие претенденты на службу не могут пройти нормы ГТО при поступлении в полицию, хотя сами уже побывали в армии, отметил Е.Конаков.

На самом экзамене с девушек требуют сдать упражнения на пресс (сколько сможет сделать претендентка, лежа на полу и поднимая туловище под углом 90 градусов), отжимания (37 за минуту), челночный бег (стометровку за 15,8 секунд). Юношам предлагают показать себя в челночном беге, подтягивании на перекладине, в отжиманиях и толкании 24-килограммовой гири.

Работу начинают уже со школьниками. На желающих пополнить ряды МВД заводят личные дела, которые затем по разнарядке направляются в высшие учебные заведения страны — Санкт-Петербурга, Нижнего Новогорода, Белгорода и Орла. В планах - работа с Вологдой.

В прошлом году из Коми таких дел было направлено 15. Вернулись обратно четыре.

Между тем, подчеркнули в полиции, на службу в последнее время хотят попасть, в основном, девушки. Однако в связи с возможной опасностью профессии их берут на работу только в отделы следствия и дознания.