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02.02.2017 19:10
В подразделениях МВД по Коми — кадровый голод

У кандидидатов либо нет высшего юридического образования, либо они не проходят тестирование на полиграфе, либо элементарно не сдают экзамен по физподготовке, что происходит чаще всего.

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Несколько подразделений МВД по Коми испытывают кадровый голод. Сотрудников не хватает в ППС, ГИБДД, следствии и дознании. Такая информация прозвучала в ходе прямой линии "Как стать полицейским" в Республиканской общественной приемной главы Коми.

Как рассказал замначальника отдела по работе с личным составом УМВД России по Сыктывкару, причина этого в том, что многие сотрудники названных подразделений пошли на повышение, а набрать новичков не так просто.

В прошлом году служить в рядах полиции региона изъявили желание 465 человек. Работа проведена с 270 претендентами. Однако правоохранители уже заявляют о том, что по основным критериям для работы в МВД не подходит 191 человек.

Некоторые претенденты привлекались к административной и уголовной ответственности, что автоматически отсекает возможность стать полицейским.

Интересно, что многие претенденты на службу не могут пройти нормы ГТО при поступлении в полицию, хотя сами уже побывали в армии, отметил Е.Конаков.

На самом экзамене с девушек требуют сдать упражнения на пресс (сколько сможет сделать претендентка, лежа на полу и поднимая туловище под углом 90 градусов), отжимания (37 за минуту), челночный бег (стометровку за 15,8 секунд). Юношам предлагают показать себя в челночном беге, подтягивании на перекладине, в отжиманиях и толкании 24-килограммовой гири.

Работу начинают уже со школьниками. На желающих пополнить ряды МВД заводят личные дела, которые затем по разнарядке направляются в высшие учебные заведения страны — Санкт-Петербурга, Нижнего Новогорода, Белгорода и Орла. В планах - работа с Вологдой.

В прошлом году из Коми таких дел было направлено 15. Вернулись обратно четыре.

Между тем, подчеркнули в полиции, на службу в последнее время хотят попасть, в основном, девушки. Однако в связи с возможной опасностью профессии их берут на работу только в отделы следствия и дознания.

Комментарии (9)

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  • я
    02.02.2017, 19:25:01
    6
    пускай высший офицерский состав выходит на дорогу и патрулирует
  • гость
    02.02.2017, 19:32:32
    1
    некому на службу идти,кто на игле,кто на стакане,кто на баланде, Панки,реперы.трансвеститы,сектаннты,кому служить-то?
  • Алекс
    02.02.2017, 19:39:55
    14
    Интересно, а руководящий состав сдаёт зачёт по физ подготовке?
  • Ю-ю
    02.02.2017, 20:42:31
    2
    Я бы пошла, но физ-ру не сдам, это точно )
    • Ю-е
      02.02.2017, 21:57:04
      0
      Смотря кому и как сдавать будете )
      • Ю-ю
        02.02.2017, 22:11:34
        0
        А кому и как надо?
  • ya
    02.02.2017, 23:03:34
    4
    отлично! незачем их плодить. и так на одного экономически-"доходного" гражданина приходится минимум 2-3 дармоеда от государства
    • J
      02.02.2017, 23:46:58
      -1
      ну ты полоумный)
      • уа
        03.02.2017, 0:58:53
        -1
        жаль, что ты так мыслишь
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