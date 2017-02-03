Лидерский потенциал молодёжи

Помогли раскрыть участникам конференции председателей и членов советов молодых специалистов дочерних обществ НК «Роснефть».

Ежегодно «РН – Северная нефть» пополняется новыми кадрами – выпускниками высших и средних профессиональных учебных заведений, которые после успешной адаптации становятся частью коллектива, от которой зависит будущее предприятия.

Объединяющим началом, структурой, которая помогает молодым специалистам и сотрудникам «РН – Северная нефть» легче влиться в коллектив, освоиться, понять и принять корпоративные ценности и принципы, является совет молодых специалистов (СМС), существующий на предприятии более 12-и лет.

Структура выборного органа менялась, совершенствовался регламент его работы, но задачи остались неизменными.

Миссия СМС – организовывать молодёжь, помогать новым сотрудникам адаптироваться на предприятии, продвигать идеи молодых, представлять их интересы на уровне руководства предприятия, координировать участие в общегородских мероприятиях, научной и социально значимой работе.

Особая ответственность возлагается на председателя СМС. Он должен обладать авторитетом, организаторскими способностями, быть энергичным, чтобы участвовать в деятельности совета, уметь вести за собой, вовлекать в работу сотрудников предприятия и быть для молодых коллег примером активной жизненной и гражданской позиции.

Быть молодёжным лидером непросто, эффективная деятельность подразумевает совершенствование личностных и управленческих качеств. Только таким образом удастся оправдывать доверие и ожидания коллег, достойно справляться с функциями главы молодёжного объединения, сплотить членов СМС и превратить их в команду единомышленников, способную решать поставленные задачи.

Развитию лидерского и управленческого потенциала, обмену опытом и обсуждению лучших практик из опыта работы СМС была посвящена конференция, в которой приняли участие председатели и члены советов молодых специалистов дочерних обществ НК «Роснефть.

«РН – Северная нефть» представляла инженер управления МТО Екатерина Филипеня – член совета молодых специалистов предприятия, обладатель премии Правительства Республики Коми, призёр республиканского молодёжного конкурса «Лидер XXI века», победитель конкурса «Доброволец Республики Коми 2015» в номинации «Социальное волонтёрство».

– Главная ценность таких мероприятий – это, конечно же, обмен опытом, плюс практические занятия по формированию важных навыков, необходимых для эффективной деятельности в совете, – считает Екатерина. – Тренеры предложили нам самые оптимальные формы работы, которые позволяют получить не только теоретические знания, но и отработать их в смоделированных ситуациях, чтобы в дальнейшем применять на практике.

Во время конференции молодёжь училась взаимодействовать с максимальным количеством участников, на тренингах решали бизнес-кейсы, разбирали и обсуждали информационные блоки. В ходе деловой игры «Новая земля» определили, какие факторы наиболее сильно влияют на эффективность команды, сформировали список необходимых организаторских навыков и возможных направлений действий для повышения мотивации молодых специалистов во внерабочей деятельности. Работая в группах, тренировались правильно ставить задачи – очень важное умение, особенно если ты руководишь процессом, управляешь коллективом.

– Очень полезным был блок, во время которого обсуждалась система взаимодействия «Молодёжный лидер – руководитель (структурного подразделения, предприятия)», – продолжает Екатерина. – В результате мы пришли к выводу, что от умения выстроить диалог, правильно спланировать работу зависит авторитетность СМС как молодёжной организации, популярность совета и желание включаться в работу, организованную молодёжью предприятия. Поделились с нами секретами высокой эффективности руководителя, способами нейтрализации барьеров в реализации планов СМС, решения конфликтных ситуаций и продумывания рисков, мотивации и вовлечения в работу коллег. А в завершение каждый имел возможность рассказать о том, как работа совета строится на предприятии.

Многих заинтересовали проекты, которые реализуются советом молодых специалистов «РН – Северная нефть». В том числе – патронат над воспитанниками детского дома, который осуществляется силами волонтёрской организации «В кругу друзей», объединяющей молодёжь предприятия, студентов Усинского филиала УГТУ и сотрудников других усинских организаций. Молодые специалисты активно участвуют в корпоративных и общегородских проектах, работе в рамках системы непрерывного образования «школа – вуз – предприятие», в профориентации учеников «Роснефть-классов».

– В конце 2016 года был избран новый состав совета молодых специалистов «РН – Северная нефть», – говорит Екатерина, – уверена, нам удастся не только продолжить добрые традиции, сложившиеся за предыдущие годы, но и привнести в работу СМС что-то новое и оригинальное.

(с) Татьяна Мацакова