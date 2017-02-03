Россияне массово закрывают свои аккаунты в социальных сетях

Аналитики ВЦИОМ провели исследование, согласно которому жители России стали чаще удалять и ограничивать доступ к своим страницам в соцсетях. Явление уже приняло массовый характер.

По данным исследователей, в первую очередь ограничивают доступ к своему аккаунту пользователи, которые хоть раз становились жертвами мошенников. Последние, в свою очередь, особенно активизировали свою деятельность, придумывая все более изощренные способы обмана, вымогательства и шантажа.

Что у мошенников в «тренде»

Поддельный аккаунт. Мошенники копируют ваш аккаунт, наполняя вновь созданную страницу фотографиями, взятыми из вашего профиля. Далее несколько вариантов. Например, они «стучатся» к вашим друзьям, пытаясь выведать личную информацию, или банально просят выручить деньгами.

Лже-продавцы. Пишут вам сообщения, в которых предлагают приобрести какой-либо товар по невероятно низкой цене. Они даже присылают свой скан паспорта для большей убедительности. Единственное, деньги они хотят всегда вперед, переводом на карту.

Сомнительные работодатели. Предлагают различные варианты заработка в интернете. Часто это подобие финансовых пирамид. Вам приводят бесчисленное множество аргументов, а если вы по-прежнему сомневаетесь, предлагают пообщаться с «опытными» участниками, сколотившими «капитал» указанным способом. Будьте внимательны, на каком-то этапе вы обязательно должны будете перевести куда-то небольшую сумму. Такие мошенники часто предпочитают электронные кошельки.

Охотники за азартными пользователями. К этой группе можно отнести многочисленных «учителей» играм на бирже (Forex), которые за 5 тыс. рублей (например) научат вас, как быстро заработать так, чтобы всю жизнь не работать. Интересно, почему они сами этого не сделали? На этот вопрос ответ, как правило, есть: «скучно» или «хотим помочь ближнему».

Помимо специалистов по биржам на просторах социальных сетей существует множество нелегальных букмекерских контор, а также так называемых «инсайдеров», якобы владеющих какой-то секретной информацией, которая точно повлияет на ход спортивного события. «Секретную» информацию или просто инструкцию вида «на кого ставить» они, конечно же, продают.

Хакеры. Самая опасная группа злоумышленников. Бороться с ними можно только надежной защитой в виде сложного пароля и ограничения доступа к своему аккаунту. Деятельность хакеров также направлена на использование ваших персональных данных, которые они получают путем «взлома» вашей страницы. Далее последует вымогательство или банальный шантаж владельца профиля.

Закрытие аккаунта не может на 100% гарантировать, что мошенники не воспользуются данными пользователя на основе соцсетей. Есть еще масса способов собрать необходимую информацию о человеке через интернет, а соцсети — самый удобный и обычно самый богатый источник. Однако, если пользователь будет следовать нехитрым правилам безопасности, то сможет оградить себя от угроз в соцсетях.

Простые советы, которым нужно следовать, как рассказал Юрий Наместников - руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского», заключаются в следующем:

— Не стоит публиковать излишнюю информацию о себе. Такое явление как oversharing сейчас приобретает все больший размах. Пользователи часто не задумываются и выкладывают свои номера телефонов, ставят геотег на домашний адрес, публикуют даже данные паспорта или фото с банковской картой.

— Не следует переходить по ссылкам от неизвестных адресатов. Предложение в стиле «Посмотри мои фото здесь...» может вести на зараженную вирусом страницу.

— Установите комплексный антивирус. С помощью функций защиты от фишинга и спама он вовремя уведомит о вредоносных ссылках или переходе на поддельный ресурс.

Чужие лайки — путь к депрессии

Соцсети смешались с нашей реальностью уже давно. Для многих они стали альтернативной жизнью со своими радостями и огорчениями.

Новое исследование «Лаборатории Касперского» показало, что 45% опрошенных россиян признались, что завидуют друзьям, чьи посты вызывают больше отклика, чем их собственные. Такая же доля респондентов огорчается, если их посты и фотографии никто не лайкает или лайкают мало.

Это же исследование показало, что даже собственные публикации способны огорчить. 43% россиян рассказали, что, пересматривая свои предыдущие посты, они склонны думать, что раньше жили счастливее. Нервировать может почти все: посты о вечеринках, на которые не пригласили (62% опрошенных признались, что из-за этого их настроение ухудшается), красивые фотографии друзей из отпуска, которые завистливо рассматривают 49% опрошенных.

78% людей хотя бы раз задумывались о том, чтобы покинуть социальные сети навсегда.