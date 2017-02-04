Безопасность, ответственность, системность

Деятельность «РН – Северная нефть» – пример баланса производственных интересов и экологии.

По указу Президента РФ Владимира Путина 2017 год проходит в России под знаком экологии, что призвано обратить на проблемы природоохраны более пристальное внимание общественности и властей, повышать экологическую культуру населения и воспитывать личную ответственность за сохранность окружающей среды.

В Республике Коми запланировано свыше двухсот различных проектов, акций, программ, которые являются продолжением работы, начатой в предыдущие годы, и рассчитаны на долгосрочную перспективу: вопросы охраны окружающей среды имеют вневременную ценность.

В каждом муниципальном образовании и регионе страны, на большинстве предприятий, чья деятельность прямо или косвенно воздействует на природу, сформированы планы мероприятий, приуроченных к Году экологии.

В том числе и в «РН – Северная нефть», опорном дочернем обществе НК «Роснефть» в Тимано-Печоре, чья организация работы может служить хорошим примером баланса производственных интересов и обеспечения промышленной и экологической безопасности.

Деятельность «РН – Северная нефть» в области промышленной, экологической безопасности и охраны труда строится в рамках российского законодательства и в соответствии с корпоративной политикой НК «Роснефть». Направлена на поступательное совершенствование условий труда и безопасности производства, минимизацию воздействия на окружающую среду.

Одиннадцатый год помимо программы менеджмента в «РН – Северная нефть» реализуется интегрированная система управления (ИСУ) промышленной безопасностью и охраной труда, а также деятельностью в области защиты окружающей среды, что позволяет коллективу работать, не допуская нештатных ситуаций техногенного характера и производственного травматизма. Важным элементом обеспечения функциональности и результативности ИСУ является отлаженная система производственного контроля, которая позволяет повышать персональную ответственность каждого работника за соблюдение законодательных и корпоративных стандартов.

– В «РН – Северная нефть» работа по всем направлениям ведётся комплексная, – говорит начальник отдела охраны окружающей среды управления ПБ, ОТ и ОС «РН – Северная нефть» Руслан Карпович. – Большое значение придаётся проведению экологического контроля, на всех объектах предприятия ведётся полномасштабный экологический мониторинг – специалисты аккредитованных лабораторий совместно с сотрудниками отдела делают замеры выбросов, оценивают состояние многолетне-мёрзлых пород, водотоков, флоры и фауны, осуществляют криологические исследования и другие мероприятия. По итогам мониторинга, проводившегося в прошлом и в предыдущие годы, специалистами было сделано заключение об удовлетворительном экологическом состоянии обследованных объектов. Эта работа, направленная на обеспечение грамотного, ответственного природопользования, является частью последовательной деятельности, которая ведётся с момента образования предприятия. Ещё в 2002 году «Северная нефть» одной из первых в регионе занялась реализацией «газовой программы», через 10 лет, в 2012-м, первой в Тимано-Печоре достигла коэффициента утилизации ПНГ 95 процентов. Сегодня в среднем по предприятию на собственные нужды (в качестве топлива для энергоустановок) используется уже порядка 97 процентов ПНГ. Прослеживается положительная динамика и по другим направлениям – от обращения с отходами до сокращения выбросов.

«РН – Северная нефть» неоднократно становилась призёром корпоративных смотров-конкурсов среди нефтедобывающих дочерних обществ компании «Роснефть» в номинациях «Экологическая безопасность», четыре года подряд признавалась лучшей в вопросах промышленной безопасности. В прошлом году в седьмой раз вошла в число «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент», а также стала лауреатом конкурса в номинации «За повышение надёжности нефтепромыслового оборудования и сооружений». Генеральный директор «РН – Северная нефть» Геннадий Амосов «За достижения в области рационального природопользования» отмечен почётным знаком «Эколог года 2015».

Ежегодно на реализацию мероприятий в рамках программы менеджмента направляются существенные средства, которые помогают «РН – Северная нефть» поддерживать и укреплять имидж предприятия как одного из самых ответственных недропользователей Тимано-Печоры.

В этом году, объявленном в России Годом экологии, работа в «РН – Северная нефть» будет вестись по тем же приоритетным направлениям, что и ранее – вопросам безопасности и ответственности в области природопользования всегда уделяется повышенное внимание.

Как подчеркнул Р. Карпович, в дополнение к действующему плану работ по контролю за воздействием производства на элементы окружающей среды разработан план Года экологии. В него помимо традиционных мероприятий вошли и другие, призванные усилить контроль соблюдения требований экологической и промышленной безопасности не только персоналом «РН – Северная нефть», но и подрядных организаций.

– Среди цехов предприятия пройдёт смотр-конкурс на лучшее структурное подразделение в номинациях «Промышленная безопасность и охрана труда» и «Экологическая безопасность», в которых будут учитываться самые разные параметры, отражающие отношение сотрудников к соблюдению существующих норм и культуры производства, – отметил Руслан Иванович. – Как и в предыдущие годы, примем участие в республиканской акции «Речная лента», совместно с ребятами из подшефных образовательных организаций проведём экологические субботники, для школьников – экологические классные часы, походы по экотропе. Среди детей сотрудников «РН – Северная нефть» объявим творческие конкурсы рисунков и поделок на тему экологической и пожарной безопасности. Планируем также подготовить ряд познавательных публикаций в корпоративной газете «Наш новый Север» на тему экологии и природного разнообразия республики. Причём вся работа, которая в этом году будет начата, найдёт продолжение и в будущем – это пойдёт на пользу всем.

(с) Татьяна Васильева