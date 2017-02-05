В Коми стартовал сбор подписей за возврат компенсаций за детский сад

На сайте change.org была размещена петиция под названием "Верните компенсацию за детский сад семьям Коми!", в первую очередь адресованная Уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой.

31 января в Коми вышло постановление регионального правительства, которое повергло в шок жителей республики: компенсация родительской платы за детский сад с 1 февраля 2017 года положена не всем, лишены льгот и многодетные семьи.

Отмена льготы в размере 50 % от стоимости платы за посещение детсада одним ребенком, 70 % если одновременно ходит в садик второй ребенок привела к тому, что семья с тремя детьми на оплату детского сада теперь ежемесячно должна отдавать 10-12 тысяч рублей!

В Республике Коми к поддержке семей теперь походят с критерием нуждаемости. Вычисляется он по формуле: Кн = 1,5 ((∑Пмдетi + ∑Пмтрудj + ∑Пмпенcn) / Кч), где: Кн – критерий нуждаемости; Пмдетi – величина прожиточного минимума, установленная на ребенка (детей) i; Пмтрудj – величина прожиточного минимума, установленная на трудоспособное население j; Пмпенcn – величина прожиточного минимума, установленная на пенсионеров n; i – количество детей, указанных в заявлении; j – количество трудоспособных граждан, указанных в заявлении; n – количество пенсионеров, указанных в заявлении; Кч – количество граждан, учтенных в составе семьи.

В Коми величина прожиточного минимума для ребенка – 11 510 рублей, для взрослого – 12 452 рублей. Получается, в семье где двое взрослых и трое детей, критерий нуждаемости рассчитывается по формуле - ((11510*3 + 12452*2) / 5)*1,5 = 17 830, 2 рубля.

Чтобы семья получила компенсацию за посещение детского сада, ее среднедушевой доход должен быть меньше или равен критерию нуждаемости. По данным статистики, средний доход каждого из родителей в Коми - 45 тысяч рублей (согласно справке 2НДФЛ). То есть среднедушевой доход семьи из пяти человек – 18 000 рублей, а значит больше критерия нуждаемости, и компенсация ей не положена.

Теперь посчитаем. Из 90 тысяч рублей (по 45 тысяч на двоих родителей) вычитаем налоги, остается – 78 300 рублей (согласитесь, 12 тысяч рублей играют роль). Из них вычитаем коммуналку - примерно 10 тысяч рублей, плату за детский сад - около 11 тысяч рублей, проезд на работу и обратно (до садика) минимум 2 взрослых 22 дня в месяц по 40 рублей - почти 2 тысячи рублей, родительские взносы (а это есть в каждой школе/детском саду) и так далее... А сколько на пятерых надо продуктов, одежды, бытовой химии, лекарств? А дополнительное образование, которое постоянно дорожает? А если ипотека, кредиты? Ничего из этого не учитывается при определении критерия нуждаемости правительством Коми!

При этом, согласно федеральному закону «Об образовании в РФ», «размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и не должен быть менее двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей» (п.5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Такие компенсации и были в Коми до 1 февраля 2017 года!

Увеличение платы за детский сад в Коми происходит на фоне снижения заработной платы и роста стоимости коммунальных услуг. Поэтому все больше семей с детьми оказываются за чертой бедности.

Помогите нам вернуть компенсации за детский сад! Поддержите семьи с детьми! Проголосовать тут.

(с) Екатерина Чеусова, автор петиции