Комментарии (7)

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06.02.2017 10:25
Новости соседей. Очень странные дела в Воркуте
Тело 12-летнего мальчика, пропавшего без вести, найдено закопанным в сугробе. По версии родственников, его убили сверстники.
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Фото: "Комиинформ"

Как сообщил "Комиинформ", школьник пропал 3 февраля в воркутинском поселке Елецкий. Приблизительно около 15.00 ребенка из школы отправили в администрацию отнести справку. Он побежал в сменной обуви. До администрации он дошел, документ отдал, но после этого мальчика никто не видел.

Как сообщили в МВД по Коми, труп ребенка под снегом обнаружен поздно вечером 5 февраля в п.Елецкий.

Позже появилось сообщение о том, что жители воркутинского поселка Елецкий готовят обращение в правоохранительные органы с требованием изолировать от общества убийц 12-летнего ребенка.

3 февраля в поселке вышел из школы в сменной обуви, без портфеля, телефона и пропал ребенок. Близкие допускали, что он мог уехать на поезде в Воркуту. Поздним вечером в воскресенье его тело нашли закопанным в снегу возле школы.

Как сообщили "Комиинформу" родственники убитого ребенка, на его теле были обнаружены три ножевых ранения, несовместимые с жизнью. Мальчик лежал с закрытым руками лицом. Спустя некоторое время один из сверстников мальчика признался своим родителям, что преступление запланировали его знакомые.

По рассказам родных, два школьника, которые учились с ним одном учебном заведении на один класс старше убитого, неоднократно придирались к своей жертве. Началось с того, что ребенку порезали кожаную куртку, потом утопили сапоги в выгребной яме школы, справили нужду на портфель.

"Школа и родители считали конфликт "детскими шалостями", - рассказали родственники мальчика. - Однако преступление они спланировали, и об этом знал третий мальчик, который и признался родителям. Один должен был бить, а другой сидеть с ножом в кустах в засаде, выскочить и зарезать. Потом они как ни в чем не бывало ходили и "искали" ребенка".

Происшествием занимаются следователи, в 9 утра прошло опознание. Местные жители готовят обращение в правоохранительные органы с требованием изолировать малолетних убийц от общества.

Комментарии (7)

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  • Пелагей
    06.02.2017, 10:43:53
    9
    Я просто ошарашен!!! слов нет! Сочувствую родным ребёнка!!! Держитесь!
  • Ю-ю
    06.02.2017, 11:06:54
    0
    Звереныши... бедный мальчишка...
  • БГБ
    06.02.2017, 11:14:40
    -1
    ГУЛАГ
    Мальчика жаль.
  • УЖАС!!!
    06.02.2017, 11:15:00
    4
    Соболезнования родителям и здоровья вынести такое горе. А зверьков навсегда изолировать от общества без права общения с родными. Они уже никогда не станут людьми.
  • Аноним
    06.02.2017, 11:20:01
    0
    Ну это уже будущие преступники однозначно...
  • Местная
    06.02.2017, 11:26:17
    0
    Какие же они будущие, они уже состоявшиеся преступники:(
  • Я
    06.02.2017, 11:32:46
    0
    Какие сволочи! Утырки.
    Просто нет слов...
    Как жаль мальчика. Родители, сил вам, чтобы все это выдержать.
    Соболезную...
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