В школе №2 Усинска прошел вечер встречи выпускников

4 февраля наша любимая школа №2 радушно распахнула двери своим выпускникам, приглашая их окунуться в мир воспоминаний, где были и детские слезы, и радости, и ошибки, и удачи, первая любовь и разочарования, а также вера в будущее и мечты.

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Вечер встречи выпускников – хорошая традиция, которая существует уже долгие годы в нашей школе. Выпускники разных лет от 1982 до 2016 гг. навестили в очередной раз свои родные стены школы. У входа была организована регистрация гостей. Начало праздничного концерта было назначено на 16.30, но ещё задолго до этого стали подходить выпускники, желающие увидеть своих учителей и одноклассников, которых долгое время не видели. Между регистрацией и концертной программой выпускникам представилась возможность не только пообщаться друг с другом, но и еще раз вспомнить чудные мгновения ушедших школьных лет, глядя на оформленные стенды с фотографиями прошлых лет.

В актовом зале царила теплая атмосфера, спустя долгие годы все были рады увидеть друг друга. На торжественном открытии выпускники вновь окунулись в школьную атмосферу, в которой смогли вспомнить свои будни. Бывших наших школьников ожидало всего 4, но очень важных урока. На 1 уроке самые опытные выпускники вспомнили пионерию. В очередной раз попробовали себя в роли барабанщиков, флагоносцев. Не обошлось и без гимна пионера. Но так, как пионерия давно канула в лету, то наши пионеры, были посвящены в отряд «Ответственного выпускника» после произнесения торжественной клятвы. На 2 уроке наши гости вспомнили игру «А ну-ка, девочки, а ну-ка, парни». Конкурс между парнями заключался в том, кто первый почистит картошку, а у девушек, кто вперед забьет в брусок 3 гвоздя. Подарком для победителей послужили бурные аплодисменты и положительные эмоции зрительного зала.

По окончанию мероприятия бывшие ученики нашей школы с удовольствием прошли по школьным коридорам, посетили свой класс, таким образом попав на 4 «Урок воспоминаний», на котором их ожидало еще одно задание. Выпускники должны были на заранее приготовленных ватманах указать выпуск класса, рассказать историю класса, поделиться смешным случаем и оставить свои пожелания школе на 40 летний юбилей, который состоится в сентябре 2017 года.

После того, как прозвенел звонок с урока, выпускники спустились в столовую, где их ожидали школьные булочки и вкуснейший школьный чай.

Школа для многих стала стартовой площадкой в ответственную самостоятельную жизнь. Среди выпускников нашей школы люди самых разнообразных профессий: водители и бухгалтера, учителя и журналисты, редакторы газет и предприниматели, спортивные тренеры и работники культуры, а многие из выпускников занимаются воспитанием детей, продолжают обучение в высших учебных заведениях.

Мы благодарим всех, кто пришел на «вечер встречи выпускников» и нам приятно, что школа, по-прежнему, остаётся родным домом для вас, дорогие выпускники. Её двери всегда открыты! Добро пожаловать!

(с) Дарья Широкова