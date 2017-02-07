Бесплатная приватизация жилья может стать бессрочной

Бесплатную приватизацию могут продлить не для отдельных категорий граждан, а для всех.

Возможно, ее сделают бессрочной. Такую идею рассматривают в профильном комитете по жилищной политике.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который продлевает бесплатную приватизацию до 1 января 2020 года только для некоторых россиян - крымчан, аварийных переселенцев и сирот. Для остальных "акция" должна была закончиться в марте нынешнего года.

Теперь депутаты передумали. Профильный комитет предлагает поправки к данному проекту закона, продлевающие сроки бесплатной приватизации до 1 января 2019 года для всех категорий граждан, а для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, комитет предложил сделать приватизацию жилья бессрочной. Мало того, как анонсировал первый зампред комитета Александр Сидякин, после итогового обсуждения законопроекта, комитет может рекомендовать поправку, согласно которой приватизация может стать бессрочной для всех граждан.

"То, что приватизация будет продлена для всех, это точно", - заявил он в комментарии ТАСС.

Ранее депутаты были настроены закончить массовую бесплатную приватизацию, объясняя это тем, что у россиян было достаточно времени оформить жилье в собственность.