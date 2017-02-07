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07.02.2017 12:01
Завтра в Усинске пройдет плановая проверка системы оповещения
Завтра, 8 февраля, пройдет техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения «Парма».
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Уличные громкоговорители республики включат в 10.00. Уважаемые жители, Главное управление МЧС России по Республике Коми просит вас сохранять спокойствие!

Напомним, что при возникновении чрезвычайной ситуации, услышав звуки сирены «Внимание всем!», необходимо подойти к уличному громкоговорителю, а находясь дома - включить телевизор, радио, и прослушать сообщение, в котором будет содержаться точная информация о случившемся и правилах поведения в данной ситуации. На весь период ликвидации чрезвычайной ситуации все эти средства связи необходимо держать постоянно включенными. Для жителей Республики Коми сообщения о возникновении ЧС передают радиостанция «Радио Россия» и телеканал «Россия 1».

Следующая плановая ежемесячная проверка РАСЦО «ПАРМА» состоится 9 марта 2017 года.

(с) Усинск.Онлайн

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