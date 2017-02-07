Дети-убийцы из Воркуты вели «тетрадь смерти»

Открываются леденящие душу подробности жестокого убийства 12 летнего школьника из воркутинского поселка.

Напомним, в пятницу 3 февраля пропал 12-летний мальчик в поселке Елецкий городского округа «Воркута». По словам очевидцев, около 15 часов ребенка отправили в администрацию поселка отнести справку. Без портфеля, телефона и в сменной обуви ребенок отправился выполнять поручение, но обратно не вернулся.

Волонтеры прочесывали подвалы и заброшенные дома. Изувеченное тело ребенка нашли только поздним вечером 5 февраля в сугробе прямо за школой. Выяснилось - мальчика убили два его сверстника.

Как рассказали знакомые родителей мальчика, все трое подростков учились в елецкой школе №43, убитый был старше своих истязателей на класс. При том мальчики не дружили, наоборот, 12-летнего школьника его убийцы травили: порезали куртку, помочились на рюкзак, выкинули обувь в выгребную яму.

Убийство они спланировали. Один из мальчиков «забил стрелу»: один бил, другой сидел в кустах с ножом. Во время драки Паша (имя изменено) потерял сознание и тогда они его закололи, воткнули нож в глаз. Всего было 3 ножевых ранения, потом они оттащили его за школу за теплотрассу и закопали в снег. Более того, следственными органами была найдена тетрадь, где была записана следующая жертва (может и не одна). У Ефима (имя изменено) отец судим, по слухам, сидит за воровство, - рассказала жительница Елецкого.

Также она подчеркнула, что уже известно имя предполагаемой следующей жертвы малолетних изуверов - это мальчик из той же школы. Приятели называют его между собой Дуряем.

Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, в настоящее время решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей – это может быть спецшкола или колония-поселение для детей.

Источник: "Комсомольская Правда"