08.02.2017 09:54
Разыскиваемый усинец найден мертвым
Более 10 дней его не могли найти.
Молодой человек, которого разыскивали в Усинске, найден мертвым.
Ранее родители парня заявили о пропаже в полицию. 25-летний усинец ещё с 16 января не выходил на связь.
На прошлой неделе жители одного из подъездов по улице Молодежной обратились в полицию с жалобой на трупный запах. Правоохранители вскрыли дверь квартиры и обнаружили в ванне труп.
Молодой человек арендовал жильё, хозяин квартиры находится за пределами города и пояснить по данным фактам ничего не может.
(с) Усинск.Онлайн
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