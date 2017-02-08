Разыскиваемый усинец найден мертвым

Более 10 дней его не могли найти.

Молодой человек, которого разыскивали в Усинске, найден мертвым.

Ранее родители парня заявили о пропаже в полицию. 25-летний усинец ещё с 16 января не выходил на связь.

На прошлой неделе жители одного из подъездов по улице Молодежной обратились в полицию с жалобой на трупный запах. Правоохранители вскрыли дверь квартиры и обнаружили в ванне труп.

Молодой человек арендовал жильё, хозяин квартиры находится за пределами города и пояснить по данным фактам ничего не может.

(с) Усинск.Онлайн