МРОТ в Усинске поднят до 9300 рублей

С 1 января 2017 года на территории Республики Коми действует Региональное соглашение о минимальной заработной плате.

Государственная инспекция труда в Республике Коми в связи с участившимися обращениями по вопросам применения законодательства о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) разъясняет следующее.

Согласно ст.129 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

В соответствии со ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом, вместе с тем, региональным соглашением о минимальной заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации, который устанавливается для работников, работающих на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета (ст.ст.133-133.1 ТК РФ).

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 02.06.2016 № 164-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2016 года составляет 7 500 рублей в месяц.

С 1 января 2017 года на территории Республики Коми действует Региональное соглашение о минимальной заработной плате

Согласно подписанному соглашению, минимальная зарплата в Коми будет увеличена до 8100 рублей в месяц по южной природно-климатической зоне республики и до 9300 рублей в месяц — по северной природно-климатической зоне региона. Кроме этого, документ предусматривает повторное повышение минимальной зарплаты в регионе с 1 июля 2017 года до 8700 рублей в месяц и до 10000 рублей в месяц по южной и северной природно-климатическим зонам республики соответственно.

В республике устанавливается положение, при котором минимальная заработная плата в регионе превышает общероссийский МРОТ

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 02.06.2016 № 164-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2016 года составляет 7 500 рублей в месяц.

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении Верховного Суда РФ от 08.08.2016 N 72-КГ16-4, трудовым законодательством допускается установление окладов (тарифных ставок), как составных частей заработной платы работников, в размере меньше минимального размера оплаты труда при условии, что размер их месячной заработной платы, включающий в себя все элементы, будет не меньше установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а минимальный размер оплаты труда в субъекте Российской Федерации не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

Таким образом, заработная плата (с учетом всех составных частей), начисленная работнику, осуществляющему трудовую деятельность на территории республики при условии выполнения норм труда не может быть меньше 8100 рублей в месяц по южной природно-климатической зоне республики и 9300 рублей в месяц — по северной природно-климатической зоне региона.