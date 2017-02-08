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08.02.2017 20:54
В Усинске прошел Час Администрации
Вчера в нашем Усинске прошёл традиционный Час Администрации - диалог между городскими властями.
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Был рад выслушать доклад Надежды Семаковой, директора МКУ "УЖКХ" - за год работы подотчётная ей организация отремонтировала в Усинске 10 дворов на сумму 42 млн. 166 тысяч рублей, и работа над дальнейшим благоустройством и ремонтом будет продолжаться, - рассказал на своей официальной странице в социальной сети Николай Такаев. - Так в 2017 году в плане стоит ремонт ещё 7 дворов.

Также в докладе Семаковой прозвучали цифры, связанные с озеленением (на городских территориях высажено 100 молодых деревьев), нанесении дорожной и пешеходной разметок, ямочном ремонте дорог, установке лавочек в зонах отдыха и ликвидации свалок на территориях гаражных обществ.

Во время Часа Администрации обсуждался вопрос об организации и содержании муниципального собачьего приюта. На сегодняшний момент решается вопрос с местом, где будет находиться данное учреждение и разрабатывается проектная документация на его строительство.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (1)

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  • father
    08.02.2017, 21:19:42
    0
    А в НАШЕМ, Усинске, не нужен муниципальный приют...
    Достаточно, что Богатырев мутит у Пармы.
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