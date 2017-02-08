В Усинске прошел Час Администрации

Вчера в нашем Усинске прошёл традиционный Час Администрации - диалог между городскими властями.

Был рад выслушать доклад Надежды Семаковой, директора МКУ "УЖКХ" - за год работы подотчётная ей организация отремонтировала в Усинске 10 дворов на сумму 42 млн. 166 тысяч рублей, и работа над дальнейшим благоустройством и ремонтом будет продолжаться, - рассказал на своей официальной странице в социальной сети Николай Такаев. - Так в 2017 году в плане стоит ремонт ещё 7 дворов.

Также в докладе Семаковой прозвучали цифры, связанные с озеленением (на городских территориях высажено 100 молодых деревьев), нанесении дорожной и пешеходной разметок, ямочном ремонте дорог, установке лавочек в зонах отдыха и ликвидации свалок на территориях гаражных обществ.

Во время Часа Администрации обсуждался вопрос об организации и содержании муниципального собачьего приюта. На сегодняшний момент решается вопрос с местом, где будет находиться данное учреждение и разрабатывается проектная документация на его строительство.

(с) Усинск.Онлайн