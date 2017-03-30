Вахтовика в Усинске довели до нищеты и отчаяния

Вахтовика из Нижнего Новгорода обманули работодатели в Усинске и ему пришлось просить милостыню, чтобы вернуться домой.

В службу "Милосердие" города Ухты обратился 50-летний Александр. Он родом из Нижнего Новгорода, приехал в Усинск на работу, но зарплату ему не заплатили.

Александр по зимнику добрался до Ухты, ночевал на ж/д вокзале, а утром пытался заработать на билет, но безуспешно. "Милосердие" оказали помощь в покупке билета.

Православная служба “Милосердие” помогла уже многим жителям Коми, остро нуждающимся в материальной помощи – сестрами оказывается поддержка продуктами питания, детскими смесями, памперсами, средствами гигиены, канцелярскими товарами, одеждой, обувью, лекарственными средствами и пр.

Не оставайтесь равнодушными и помогайте людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

От вас может зависеть жизнь человека, у которого нет возможности вернуться домой, переночевать или, элементарно, поесть.

(с) Усинск.Онлайн