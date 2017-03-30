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30.03.2017 17:10
Вахтовика в Усинске довели до нищеты и отчаяния

Вахтовика из Нижнего Новгорода обманули работодатели в Усинске и ему пришлось просить милостыню, чтобы вернуться домой.

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В службу "Милосердие" города Ухты обратился 50-летний Александр. Он родом из Нижнего Новгорода, приехал в Усинск на работу, но зарплату ему не заплатили.

Александр по зимнику добрался до Ухты, ночевал на ж/д вокзале, а утром пытался заработать на билет, но безуспешно. "Милосердие" оказали помощь в покупке билета.

Православная служба “Милосердие” помогла уже многим жителям Коми, остро нуждающимся в материальной помощи – сестрами оказывается поддержка продуктами питания, детскими смесями, памперсами, средствами гигиены, канцелярскими товарами, одеждой, обувью, лекарственными средствами и пр.

Не оставайтесь равнодушными и помогайте людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

От вас может зависеть жизнь человека, у которого нет возможности вернуться домой, переночевать или, элементарно, поесть.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (23)

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  • Ёрик
    30.03.2017, 17:32:09
    18
    Вот уроды
  • 345
    30.03.2017, 17:33:03
    12
    О какой фирме идет речь, а то может быть и статья фейковая?
    • для 345
      30.03.2017, 17:49:11
      29
      А человек тоже фейковый???И думаете это единичный случай???Таких обманутых-тьма((((Твари..помимо мирского суда,который вряд ли их накажет,ввиду отсутствия договора о найме,но пусть не забывают о Божьем суде(((
  • гость
    30.03.2017, 17:55:44
    7
    На бичару вроде непохож.
  • а
    30.03.2017, 19:11:00
    8
    почему он в Усинске не обратился в прокуратуру? Думаю, помогли бы. Тут явно что то не так.
    • 11
      30.03.2017, 19:38:40
      17
      Ага, они помогут. 1 месяц рассматривается заявление, а что этот месяц кушать?
  • п
    30.03.2017, 20:23:12
    -8
    Многие приезжают за деньгами,при чем работать не хотят,а потом говорят что кинули
    • )))))
      30.03.2017, 20:47:37
      20
      ерунду не пишите (((
      Многие-это те,кто на Парковой стоит и в Победе лохов "разводит". Кидалово существует сплошь и рядом. А очень многие оставляют дома семьи на 2-3месяца....и приезжают домой ни с чем ((((ещё и с долгами .Так,что не судите ((((и не гребите всех под одну гребенку
  • Squab
    30.03.2017, 21:22:02
    11
    Ситуация неоднозначная, ее можно и подать и рассматривать по разному. Тут написано что работодатель подлец обманул и выбросил человека на улицу, а может вахтовик приехал на вахту стад "бухать" по черному, его уволили , дали минимум денег на дорогу, а он как всегда это у них бывает( алкашей) с горя решил напиться и таким образом решить все проблемы.... а потом он становится и жертвой и Д артаньяном... а все остальные соответственно))))).... так что редакция дорогая.... пишите факты а не сердобольные фейки))))...
    • lol
      30.03.2017, 22:43:01
      1
      99%
  • ///
    31.03.2017, 4:09:59
    7
    Видно что человек склонен к выпивке
    • скорее да
      31.03.2017, 11:15:46
      6
      мужику лет 40, но очень потрёпан судя по лицу, по причине долгой выпивки
      • Вполне возможно...
        31.03.2017, 17:19:03
        2
        ..что ему не сорок лет. В статье вроде написано пятьдесят...
  • Кук
    31.03.2017, 10:45:11
    2
    тут еще разобраться надо, мож на машину устроился и разбил ее, заплатить не хотел и вообще уволился... только суд!!!!!!!! наш суд, самый гуманный суд в мире
  • Флор
    31.03.2017, 13:53:05
    4
    А чего только до Ухты дошел?сразу бы автостопом до Нижнего.Надо было с работодателя спрашивать зарплату.,,Хорош,,,видно был работник,по личику видно.
  • БГБ
    31.03.2017, 13:56:58
    5
    А в градец наш
    он прибыл счастливым мильёнэром?
  • Валентин Васильев
    31.03.2017, 21:41:05
    7
    Наш , россиянин ! Какая разница, что да как . Помогли человеку и это радует .
  • Обыватель
    31.03.2017, 23:25:50
    8
    Прочитала...вспомнилась сказка с детства :"не пей,скотина,козленочком станешь"...(шутка).А вот если серьезно порою дико удивляют вахтовики...Едем в поезде"Воркута -Адлер".Прицепной наш вагон. Вахтовиков больше чем хотелось бы.Первый день - все спят .только храп по вагону...проводник кавказской внешности скучая шатается по вагону...Наконец стали просыпаться... потихоньку потянулись мужички в купе проводника за коньячком...через час "оживились"...через два "ты мне друг"...а далее появились дяди в форме...В Кирове многие уже вышли с подбитым глазом и пустым карманом... .Доезжая до Ростова уже сидели мужики грустными и сочиняли легенды для своих жен - как их "кидонули". Проводник бегал счастливый. ..заработал. ..Какое может быть сочувствие к "работягам".Сидит сопли распустил..."что я жене скажу?"...Да ничего не говори.жена сделает вид перед соседями что верит...а ты будешь снова попивать дома запасенный женой самогон и с выражением рассказывать как тебя "обули"...о проводнике скромно смолчишь.Ты даже не вспомнишь,что не хватило у тебя ума заключить трудовой договор...Приятно быть "крутым и обманутым "одновременно.Вот дураком выглядеть не хочется.Ситуации бывают конечно разные.Но все же чаще виною является "раздолбайство".
  • 67
    01.04.2017, 9:54:24
    1
    Нажрутся снотворных чтоб первый день в поезде не пить. Едут с блаженными лицами. А на второй начинается. . Ор, ночные размышления во всю глотку. Валятся с верхних полок. Совсем угробили наш народ. А ведь наша нация одна из лучших. Сегодня смотрела на РЕН ТВ передачу. Мобильные телефоны изобрели русские в 1957 году. микроволновку тоже мы в 1941. Не дали нам запатентовать из-за *раного правительства. Шубы норковые вагонами везли в Советский союз. А кто-то сверху давал указание "Сжечь". Продукты, мясо фрукты, овощи везли вагонами. А давалось указание "Уничтожить". И все эти вагоны с продуктами тухли и портились и людям жрать нечего было. А склады ломились. Сколько мужиков споили хороших.
  • Путлер
    01.04.2017, 18:24:36
    -3
    Его довел ПУТИН (Враг)
    Его довел ПУТИН (Враг)
  • Николай
    02.04.2017, 14:27:24
    2
    про кидалово
    в 50 выглядит на 70, кинуть конечно могут попытаться, но если человек работает и не бухарик то это сложно, главное что-бы договор был
  • ***
    03.04.2017, 17:07:20
    0
    Действительно,в России был созданный первый мобильный телефон...при испытании первой ядерной бомбы находился лично маршал Жуков...Хрущев от удовольствия потирал руки...вот так "кидонул "Жукова.И как он был огорчен.когда узнал,что Жуков руководил по мобильной связи более чем за 200 км.Очень жаль.что многие изобретения российских умельцев,при неразумных законах просто разворовывались ,присваивались иностранцами - например ,японец вывозил из СССР журналы "Юный техник" и "Техника молодежи" на протяжении 20 лет...в результате заработал миллиарды...Это детское изобретение даже ,радио-транзистор в мыльнице...светильники.. радио -управляемые игрушки - которые мастерили по чертежам дети во всех школах и дворцах пионеров...и если начинать перечислять,практически все его производство вышло из дворцов пионеров СССР.Со временем япошка смеялся:" хазяина не было...я подобрал,стал хазяином".К чему говорю?К тому,что коммунисты сами не способные были идти в перед,после смерти Сталина и уничтожения Берии.и не давали продвигаться тем -кто был их умнее.Гордыня мешала.Проще было уничтожить для них .чем создать.Сейчас время не лучше.Гребут под себя,не думают о будущем новых поколений.Действительно конец света наступил.
  • Галина
    04.04.2017, 13:19:38
    -1
    Это все происходит в усинске там полно наркоманов моего сына убил трояк в.в.1987г.р. проживающий по ул.молодежная 7 кв.87 берегите своих детей от этого урода
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