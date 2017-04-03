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03.04.2017 11:04
В Госдуме предложили ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии
Депутаты Госдумы направили в правительство и Верховный суд РФ для получения отзывов законопроект, которым предлагается ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии из объекта электросетевого хозяйства.
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© РИА Новости. Игорь Зарембо

По словам парламентария от "Единой России" Михаила Старшинова, нынешняя редакция соответствующего пункта статьи 158 Уголовного кодекса РФ регламентирует наказание в том числе за кражу из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. Авторы законопроекта считают, что к этим же деяниям должна быть приравнена кража из объекта электросетевого хозяйства, пишет РИА Новости.

В случае принятия поправки, кража электроэнергии будет наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Старшинов заявил, что необходимость внесения поправок связана с участившимися случаями кражи электроэнергии, что не только приводит к значительным убыткам компаний, работающих в сфере поставки электроэнергии, но и затрагивает вопросы обеспечения безопасности на объектах электросетевого хозяйства.

"А это, в свою очередь, напрямую сказывается на жизни и безопасности наших граждан", — подчеркнул депутат.

При этом, отметил политик, в законопроекте оговаривается, что те, кто добровольно сообщит о преступлении и в полном объеме возместит причиненный ущерб, могут быть освобождены от уголовной ответственности. "Эта норма позволит сбалансировать систему регулирования ответственности и приведет к частичной декриминализации статьи", — указал он.

Комментарии (19)

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  • 000
    03.04.2017, 11:17:56
    7
    ДИМОНУ- Растрел!!!
    • берия
      04.04.2017, 12:06:33
      2
      " РОССИЯ -ТЮРЬМА НАРОДОВ" ,классик еще сто лет сказал.
  • Аноним
    03.04.2017, 11:23:25
    1
    Он вам не ДИМОН!!!)))))
  • энергия
    03.04.2017, 11:43:00
    13
    УБЕРИТЕ КУЧУ ПОСРЕДНИКОВ.
    ТАРИФЫ УПАДУТ.
    ВОРОВАТЬ НЕ БУДУТ.
  • так
    03.04.2017, 12:07:50
    9
    В Союзе кто-нибудь воровал энергию? Подавляющая часть населения даже понятия не имела, что её можно воровать и зачем.
  • к дому 35
    03.04.2017, 12:28:27
    12
    по ул.Молодёжная
    Без согласия жильцов к Э\Э подключена ЧАСТНАЯ торговая точка "КОЛЕСО", где открытый Рынок за к/т Томлун! А на наши просьбы к УК разобраться, реакция -ноль! Получается, что все законы РФ изданы только для честного и простого народа. Будто совестливый, простой народ оккупирован коррупционерами или же "ОПГ". Мы ещё должны бороться за справедливость? Почти все жилые дома, первые этажи превратились на не жилые...
    • 12345
      04.04.2017, 15:34:56
      -1
      а чего вы стесняетесь ?
      сами выключите !
  • менянезовут
    03.04.2017, 12:38:50
    6
    В СССР воровали только в путь!
    Начиная от остановки счётчиков, заканчивая ловушками на высоковольтных линиях.
  • для ТАк
    03.04.2017, 12:39:09
    2
    для Так
    При СССР воровали молча, теперь их предки продолжают в открытую! Мы даже не думали, что при СССР рядом с нами пасутся наркоманы и педофилы, оказывается эти шакалы всё время паслись как и воры, убийцы!
    • БГБ
      03.04.2017, 12:47:27
      5
      потомки
    • так
      03.04.2017, 15:31:53
      6
      Может и воровали единицы или предприятия предприимчивые, а народу в большинстве своём было по карману платить за услуги ЖКХ и не заморачивались всякими счётчиками и общедомовыми. Приезжая в гости не думали даже, что принимая душ, наносишь материальный ущерб хозяевам и во всех комнатах горели ильичёвские лампы, при этом никому в голову не приходила думать о том, что сколько нагорело света и хватит ли зарплаты на услуги.
  • ???
    03.04.2017, 13:11:00
    25
    Надо лучше предложить отменить депутатскую неприкосновеннось и ввести пожизненные сроки за корупцию для депутатов.
  • Так
    03.04.2017, 13:16:33
    19
    Может лучше сажать тех, кто ворует из карманов жильцов под видом общедомовых, тем самым в пять раз перекрывая все долги по городу?
  • Трамп... Дональд Трамп
    03.04.2017, 13:36:20
    2
    Димон и Тимон из страны вон!
  • Димон
    03.04.2017, 13:43:23
    9
    Больше голосуйте за единую Россию она светлое будущее.
    • Димону
      03.04.2017, 17:58:40
      0
      а вы за какую партию голосуете?
  • "их предки продолжают"...
    03.04.2017, 15:06:20
    4
    Наверное вы хотели сказать "их потомки"...предки - это те от кого произошли ...или те которые воспроизвели...а потомки -это уже "продолжатели" рода или традиции.Конечно и в былые времена были воры, это натура человеческая такая.И все же наркоманов ,алкашей и педофилов было гораздо меньше...единицы...Пивного алкоголизма не знали...Детей страдающих алкогольной зависимостью не было практически...За изнасилование получали приличный срок...на зоне таких не "жаловали"...многие не возвращались по причине "сердечной недостаточности".Воровать не нужно. Необходимо добиваться ликвидации перекупщиков электроэнергии.
  • для Так
    03.04.2017, 18:06:54
    -1
    Для Так (не предки, а потомки)
    правильно поняли! Вы правы!
  • здесь
    03.04.2017, 20:26:30
    0
    "Димон"
    будто провоцирует)))
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