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05.04.2017 11:44
Пьяный усинец упал с лестницы и заявил о разбое
В полёте он потерял 25 тысяч рублей.
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В полицию Усинска поступило заявление от жителя одной из квартир дома №28 по улице Молодежной.

Он сообщил, что его побили неизвестные граждане, которые, помимо прочего, забрали у него 25 тысяч рублей.

В ходе разбирательства выяснилось, что пострадавший, будучи пьяным, упал с лестницы в подъезде (что подтвердили и свидетели, указав, что он был очень пьян), а деньги он потратил самостоятельно.

Информации о том, привлечен ли гражданин за ложное сообщение, нет.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (37)

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  • Ю-ю
    05.04.2017, 12:05:36
    4
    А мальчик, который утверждал, что его избили битой старшеклассники, оказывается, сам упал с гаража. Похожее поведение.
  • Илона
    05.04.2017, 12:13:24
    -3
    Как надоели,то избили,то изнасиловали,то неправильно посмотрели .На этом хотят заработать !Дармоеды идите работать!
  • так
    05.04.2017, 12:14:48
    2
    Посмотришь на цветовую гамму в подъезде и без алкоголя голова закружится и будет нервный срыв.
  • Тролль
    05.04.2017, 12:32:52
    9
    Это был не разбой. Это плата за воздушный коридор.
    • сс
      05.04.2017, 14:21:22
      14
      Кто скажет что случилось вчера на головных,куча пострадавших на первом промысле,и кругом тишина,скорые то и дело матались за постродавшими.
      • Луч
        05.04.2017, 14:32:49
        17
        И про сгоревшие вчера лукойловские склады на Варандее тоже ни полслова...
        • +
          05.04.2017, 15:29:33
          17
          Когда горели головные, только что из утюга не доносилось. Тогда головы полетели невзирая на ранги, сейчас видимо трясутся за свои кресла. Вот и ни слова.
          • Плюсу
            05.04.2017, 15:35:14
            7
            Нееее, Пивовар в гору пошёл тогда.
            • Безымянный
              05.04.2017, 16:23:52
              5
              Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло. Гы-гы-гыыы.
          • Люба
            06.04.2017, 8:23:22
            -2
            Злые вы! Устроили тут пляски на костях!
            • Любе
              06.04.2017, 8:49:35
              4
              Ты смотри, варягов лукойловских она пожалела! Там дурак дураков погоняет через одного, глядишь и повод прочистить ряды. Простому люду хоть дышать легче станет!
              • Местный
                06.04.2017, 11:04:50
                2
                Да, да, да и ещё раз да. Гнать их в шею дормоедов, пусть смазывают лыжи. Местным дорогу!
        • Лучу
          05.04.2017, 16:56:53
          7
          Недостачу списали на Варандее по отработанной схеме. Такое дело тишину любит! )))
        • Gffg
          05.04.2017, 17:53:06
          1
          Сгорел Лукойловский один склад или нет? Почему склады?
          • #болеменевтеме
            05.04.2017, 20:12:50
            10
            Один, одинешенек сгорел до тла. Все, все шо нажито...все погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. :-D
        • Для Луча
          05.04.2017, 23:20:22
          5
          Традиция, однако. Летом горели Лукойловские склады в Усинске и тоже ни полслова...
      • +++
        05.04.2017, 17:16:06
        8
        Прям заинтриговали! Действительно, что было на Головных? ЧП или учения какие?
        • Мысль
          06.04.2017, 10:02:56
          2
          Так может и не было ничего на Головных? Не может же не быть очевидцев, а меж тем просмотров много, но по-прежнему ясности нет.
  • ЛУЧу
    05.04.2017, 15:07:30
    14
    Ручное СМИ, без оглядки такое не напишут. Полыхало знатно. Сейчас быстренько подсуетиться там народ и спишут миллионы недостач на это!
    • Нефтяник
      05.04.2017, 17:55:35
      4
      Пиарщики отлично отработали. Можно премию выписывать!
      • Нефтянику
        05.04.2017, 17:57:07
        2
        Сапсай перелогинься!
  • Любопытный
    05.04.2017, 16:25:04
    2
    А где Фазер?
    • ffreG
      05.04.2017, 16:55:34
      4
      Забухал наверное))))
      • )))))
        05.04.2017, 17:07:02
        4
        крутое пике у мужика)))
        • БГБ
          05.04.2017, 17:10:13
          -1
          Папа упал?
          • для БГБ
            05.04.2017, 19:27:03
            2
            папа очень твёрдо стоит на ногах)))
            • БГБ
              05.04.2017, 19:28:15
              3
              Очень рад!
              • )))))для БГБ
                06.04.2017, 10:56:50
                4
                Папа пришёл домой пьяный....Ватикан в шоке))
  • Хабиб
    05.04.2017, 17:32:49
    0
    В районе а.вокзала тоже вчера были все службы.Наверное искали бомбы.
    • Хабибу
      05.04.2017, 17:59:08
      -1
      Там людей не бывает, не то, что бомбы! Да, и под таким ником, не пиши больше, обстановка нынче нервозная.
      • Константин Волков
        06.04.2017, 1:59:26
        2
        Не борзей дядя
        А чем тебе не нравится имя (не ник) под которым он пишет,сам знаю пацанчика под этим именем,не человек,а золото,таких не то что среди муслимов,а среди христиан не каждый день встретишь.
        Здравый пацанчик высоких моральных устоев,с правильными рассуждениями о жизни,одним словом человек слова и чести,так что ты давай тут моду не мути со своей фашистской фигней и не надо грести всех под одну гребенку.Мы кстати и сами не ангелы,вечно в чужом глазу пытаемся разглядеть соломинку,а в своем бревна не видим и это факт с которым бесполезно спорить!!!
      • Константин Волков
        06.04.2017, 2:01:59
        -1
        Не борзей дядя
        Не борзей дядя
        А чем тебе не нравится имя (не ник) под которым он пишет,сам знаю пацанчика под этим именем,не человек,а золото,таких не то что среди муслимов,а среди христиан не каждый день встретишь.
        Здравый пацанчик высоких моральных устоев,с правильными рассуждениями о жизни,одним словом человек слова и чести,так что ты давай тут воду не мути со своей фашистской фигней и не надо грести всех под одну гребенку.Мы кстати и сами не ангелы,вечно в чужом глазу пытаемся разглядеть соломинку,а в своем бревна не видим и это факт с которым бесполезно спорить,так как уже не единожды показано и доказано!!!
        • Константину
          06.04.2017, 8:04:03
          -1
          Поменьше пафоса! Ничего такого я не имела ввиду, так дружеский совет был.
          • Э.Асадов
            06.04.2017, 11:02:25
            1
            О непрошеные советчики, нет вам не имени ни числа. Голубая моя доверчивость с вами долго на "вы" была....
  • ***
    06.04.2017, 11:03:03
    4
    Вчера на головных, буровая бригада передвигала буровую! " Передвижка" а должна была бригада монтажников , "экономия финансов" итог- буровая упала, есть жертвы!!!!!Буровую секцию поднимали, секция упала. С 6 метров упали два человека, один в больнице скончался.
    • БГБ
      06.04.2017, 11:06:42
      0
      Буркомпания?
    • +
      06.04.2017, 13:05:53
      2
      Не про это ли СС писал в первом сообщении, что скорые на головные мотались.
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