05.04.2017 11:44
Пьяный усинец упал с лестницы и заявил о разбое
В полёте он потерял 25 тысяч рублей.
В полицию Усинска поступило заявление от жителя одной из квартир дома №28 по улице Молодежной.
Он сообщил, что его побили неизвестные граждане, которые, помимо прочего, забрали у него 25 тысяч рублей.
В ходе разбирательства выяснилось, что пострадавший, будучи пьяным, упал с лестницы в подъезде (что подтвердили и свидетели, указав, что он был очень пьян), а деньги он потратил самостоятельно.
Информации о том, привлечен ли гражданин за ложное сообщение, нет.
(с) Усинск.Онлайн
Здравый пацанчик высоких моральных устоев,с правильными рассуждениями о жизни,одним словом человек слова и чести,так что ты давай тут моду не мути со своей фашистской фигней и не надо грести всех под одну гребенку.Мы кстати и сами не ангелы,вечно в чужом глазу пытаемся разглядеть соломинку,а в своем бревна не видим и это факт с которым бесполезно спорить!!!
А чем тебе не нравится имя (не ник) под которым он пишет,сам знаю пацанчика под этим именем,не человек,а золото,таких не то что среди муслимов,а среди христиан не каждый день встретишь.
Здравый пацанчик высоких моральных устоев,с правильными рассуждениями о жизни,одним словом человек слова и чести,так что ты давай тут воду не мути со своей фашистской фигней и не надо грести всех под одну гребенку.Мы кстати и сами не ангелы,вечно в чужом глазу пытаемся разглядеть соломинку,а в своем бревна не видим и это факт с которым бесполезно спорить,так как уже не единожды показано и доказано!!!