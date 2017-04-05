Пьяный усинец упал с лестницы и заявил о разбое

В полёте он потерял 25 тысяч рублей.

В полицию Усинска поступило заявление от жителя одной из квартир дома №28 по улице Молодежной.

Он сообщил, что его побили неизвестные граждане, которые, помимо прочего, забрали у него 25 тысяч рублей.

В ходе разбирательства выяснилось, что пострадавший, будучи пьяным, упал с лестницы в подъезде (что подтвердили и свидетели, указав, что он был очень пьян), а деньги он потратил самостоятельно.

Информации о том, привлечен ли гражданин за ложное сообщение, нет.

(с) Усинск.Онлайн