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10.04.2017 10:49
Удар ногой - и зеркала нет
Водитель в Усинске на "базе ОРСа" попал под горячую руку.
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В полицию Усинска обратился гражданин: кто-то отломал зеркало на его автомобиле Niva Chevrolet.

Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили, что машину повредил гражданин из-за личных неприязненных отношений с хозяином "Нивы". В состоянии душевного волнения он ногой сломал зеркало заднего вида.

Поскольку "вредитель" установлен - теперь именно он будет компенсировать причиненный ущерб.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (8)

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  • Ц
    10.04.2017, 11:32:15
    -4
    Небось опять какой то д**** за "свое" место усирался ?))
    • Офтальмолог
      10.04.2017, 12:47:03
      -3
      Водитель в Усинске на "базе ОРСа" попал под горячую руку.
      • Яша
        10.04.2017, 13:07:47
        2
        По мнению офтальмолога на базе ОРСа нет придурков которые могли бы усираться за своё место?
        • Яше
          10.04.2017, 13:47:13
          -1
          Место можешь показать на базе ОРСа? Если ты не перегородил вход/выход в магазин, то данный случай скорей - исключение за 20 лет.
      • попал
        10.04.2017, 16:14:40
        1
        Под горячую ногу...
  • 888
    10.04.2017, 15:19:03
    -4
    С таким подходом, в городе собак скоро будет больше, чем людей.
    • )))))
      10.04.2017, 15:28:00
      0
      О собаках в соседней статье))повнимательней будьте)
  • Jam
    10.04.2017, 19:34:40
    0
    Душевное волнение))) очуметь
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