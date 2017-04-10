10.04.2017 10:49
Удар ногой - и зеркала нет
Водитель в Усинске на "базе ОРСа" попал под горячую руку.
В полицию Усинска обратился гражданин: кто-то отломал зеркало на его автомобиле Niva Chevrolet.
Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили, что машину повредил гражданин из-за личных неприязненных отношений с хозяином "Нивы". В состоянии душевного волнения он ногой сломал зеркало заднего вида.
Поскольку "вредитель" установлен - теперь именно он будет компенсировать причиненный ущерб.
(с) Усинск.Онлайн
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