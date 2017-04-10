Удар ногой - и зеркала нет

Водитель в Усинске на "базе ОРСа" попал под горячую руку.

В полицию Усинска обратился гражданин: кто-то отломал зеркало на его автомобиле Niva Chevrolet.

Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили, что машину повредил гражданин из-за личных неприязненных отношений с хозяином "Нивы". В состоянии душевного волнения он ногой сломал зеркало заднего вида.

Поскольку "вредитель" установлен - теперь именно он будет компенсировать причиненный ущерб.

(с) Усинск.Онлайн