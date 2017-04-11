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11.04.2017 08:41
На месторождении им. А.Алабушина горит скважна
Вчера, 10 апреля, в районе обеда на месторождении им. А.Алабушина произошло возгорание нефтяной скважины №2Р.
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фото: Усинск.Онлайн

Как сообщили в ГУ МЧС, на место происшествия оперативно выехали специалисты ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", подразделения противофонтанной службы Государственного казенного учреждения Республики Коми "Профессиональная аварийно-спасательная служба" (ГКУ "СПАС-Коми"), а также пожарные расчеты МЧС.

Для подвоза воды было привлечено 18 единиц техники ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Всего для ликвидации последствий привлечено 69 человек и 32 единицы техники. Создан резерв. Вчера вечером, примерно в 19:00, к месту происшествия была направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Коми.

Как сообщила пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми, вчера, 10 апреля при проведении подрядчиком - ООО «КомиКуэст Интернешнл» - капитального ремонта скважин произошло возгорание на устье скважины №2Р месторождения им. А. Алабушина (территория МО ГО «Усинск» Республики Коми). По предварительным данным причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Погибших и пострадавших нет.

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На данный момент продолжаются подготовительные работы для ликвидации возгорания на нефтяной скважине. На месте аварии сосредоточены силы и средства в количестве 124 человек и 54 единиц техники, в т.ч. от МЧС 21 человек и 5 единиц техники.

Прокуратура г. Усинска организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также природоохранного законодательства в связи с возгоранием о возгорании нефтескважины № 2Р на месторождении имени А.Алабушина.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (17)

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  • 11
    11.04.2017, 9:41:38
    10
    КомиКуэст-"специалисты"!
    • 12
      11.04.2017, 10:15:02
      1
      11
      Довожу до вашего сведения что в момент выброса на скв. работала партия ГФР!!!! а не "специалисты"
      • 11
        11.04.2017, 11:04:54
        1
        12-му
        Так скважину подготовить надо было к ГФР..., вину за ГНВП тоже на геофизиков повесите...?)))
        • 12
          11.04.2017, 11:12:55
          0
          11
          Давайте дождемся, результатов расследования компетентных органов!!!. А насчет долива скв. не умничайте раз не знаете специфику месторождения!.
          • Правда
            11.04.2017, 12:37:30
            1
            Комментарий удален. Нарушение правил сайта
            • Правда
              11.04.2017, 14:54:01
              0
              Коммент про ответственность главного инженера попал точно в цель, раз удалили!
    • а
      11.04.2017, 10:39:02
      1
      специалисты из западной Украины, нет? Никто не сомневается в их компетенции и ничего личного, но некоторые моменты настораживают.....
  • ***
    11.04.2017, 9:47:03
    10
    западэнцы рулят ?
  • 2
    11.04.2017, 10:01:26
    1
    Комментарий удален. Нарушение правил сайта
    • 3
      11.04.2017, 10:39:34
      0
      это не взрыв, возгорание. Разные вещи....
  • 3
    11.04.2017, 10:43:34
    5
    При чём тут партия геофизики, на подготовке скважины к ГФР как всегда сэкономили, либо не долили, либо удельный вес скв.жидкости был не тот, доливаете пресной водой вот и результат
  • я
    11.04.2017, 11:34:32
    1
    Смотрю тут "аварийщиков" и специалистов КРС и ГФР развелось... Умники все...
    • 11
      11.04.2017, 15:26:02
      0
      А ты не главный инженер случаем?
  • Для УсинскОнлайн
    11.04.2017, 13:14:26
    0
    Новости сегодня, как из рога изобилия. УО толкает горячие темы вниз! Уроки Яндекс.Новости не прошли даром?
  • Аварийный мастер
    11.04.2017, 13:26:11
    2
    Скажу сразу кто работал с КомиКуэст знает - что это полная ж.... начиная от персонала и кончая оборудованием. Ну что Вы хотели дёшево и сердито и чтобы все безопасно так не бывает. Скорее всего когда появились признаки ГНВП там просто никто не понял что это а если и понял то или не знал что делать или как обычно у нас бывает ни превентора ни штрувалов.
  • Вася
    11.04.2017, 13:45:29
    5
    Главное, что люди все живые.
  • Сельчанка
    11.04.2017, 15:29:39
    0
    А как же бедные щельябожцы и остальные сельчане?! Нефтяники наживутся, расбогатеют и уедут. Оставят после себя с*** и беспорядок!!!!! Где же справедливость!!!!
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