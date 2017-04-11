Комментарии (17)

На месторождении им. А.Алабушина горит скважна

Вчера, 10 апреля, в районе обеда на месторождении им. А.Алабушина произошло возгорание нефтяной скважины №2Р.

фото: Усинск.Онлайн

Как сообщили в ГУ МЧС, на место происшествия оперативно выехали специалисты ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", подразделения противофонтанной службы Государственного казенного учреждения Республики Коми "Профессиональная аварийно-спасательная служба" (ГКУ "СПАС-Коми"), а также пожарные расчеты МЧС.

Для подвоза воды было привлечено 18 единиц техники ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Всего для ликвидации последствий привлечено 69 человек и 32 единицы техники. Создан резерв. Вчера вечером, примерно в 19:00, к месту происшествия была направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Коми.

Как сообщила пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми, вчера, 10 апреля при проведении подрядчиком - ООО «КомиКуэст Интернешнл» - капитального ремонта скважин произошло возгорание на устье скважины №2Р месторождения им. А. Алабушина (территория МО ГО «Усинск» Республики Коми). По предварительным данным причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси. Погибших и пострадавших нет.

На данный момент продолжаются подготовительные работы для ликвидации возгорания на нефтяной скважине. На месте аварии сосредоточены силы и средства в количестве 124 человек и 54 единиц техники, в т.ч. от МЧС 21 человек и 5 единиц техники.

Прокуратура г. Усинска организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также природоохранного законодательства в связи с возгоранием о возгорании нефтескважины № 2Р на месторождении имени А.Алабушина.

(с) Усинск.Онлайн