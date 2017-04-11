В Коми дети убивают себя

В республике продолжают выявлять случаи суицида подростков. Инспектора ПДН, школа, органы опеки и родители не могут уберечь детей от создателей групп смерти в социальных сетях.

Так, 14-летняя школьница из Воркуты попыталась покончить с собой, выполняя последнее задание в "группах смерти"***.

Девочка разом выпила 49 таблеток сильнодействующего препарата и оставила предсмертную записку, в которой говорилось: "Прошу никого не винить. Мама, пожалуйста, не плачь. Представь, что я уехала в другой город. Мама, прости…"

Как выяснилось, Аня выполняла последнее задание игры "Синий кит": удалить страницу в соцсети, выкинуть телефон и покончить с собой.

Девочку чудом удалось спасти. Она провела в коме неделю и совсем недавно пришла в сознание.

А вот в Сыктывкаре девочку спасти не удалось.

Последние минуты своей жизни школьница провела на крыше одной из заброшенных высоток. Тело девочки обнаружили на земле в нескольких метрах от здания.

Как стало известно от правоохранительных органов, ребенок состоял в одной из групп смерти. Более того, в соцсетях одноклассникам ребенка продолжают поступать угрозы от неизвестных.

По факту смерти ребенка проводится проверка.

***9 марта в Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность организаторов "групп смерти". Совокупное наказание по обновленным нормам УК РФ может составить 12 лет тюремного заключения.

Согласно тексту документа, организаторы "групп смерти" могут получить шесть лет тюрьмы за склонение подростков к самоубийству и восемь лет — за доведение до него. Под "склонением к совершению самоубийства" будет пониматься совершение подобного вида действий "путем уговоров, подкупа, обмана".



(с) Усинск.Онлайн