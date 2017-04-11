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11.04.2017 08:15
В Коми дети убивают себя

В республике продолжают выявлять случаи суицида подростков. Инспектора ПДН, школа, органы опеки и родители не могут уберечь детей от создателей групп смерти в социальных сетях.

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Так, 14-летняя школьница из Воркуты попыталась покончить с собой, выполняя последнее задание в "группах смерти"***.

Девочка разом выпила 49 таблеток сильнодействующего препарата и оставила предсмертную записку, в которой говорилось: "Прошу никого не винить. Мама, пожалуйста, не плачь. Представь, что я уехала в другой город. Мама, прости…"

Как выяснилось, Аня выполняла последнее задание игры "Синий кит": удалить страницу в соцсети, выкинуть телефон и покончить с собой.

Девочку чудом удалось спасти. Она провела в коме неделю и совсем недавно пришла в сознание.

А вот в Сыктывкаре девочку спасти не удалось.

Последние минуты своей жизни школьница провела на крыше одной из заброшенных высоток. Тело девочки обнаружили на земле в нескольких метрах от здания.

Как стало известно от правоохранительных органов, ребенок состоял в одной из групп смерти. Более того, в соцсетях одноклассникам ребенка продолжают поступать угрозы от неизвестных.

По факту смерти ребенка проводится проверка.

***9 марта в Госдуму РФ был внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность организаторов "групп смерти". Совокупное наказание по обновленным нормам УК РФ может составить 12 лет тюремного заключения.
Согласно тексту документа, организаторы "групп смерти" могут получить шесть лет тюрьмы за склонение подростков к самоубийству и восемь лет — за доведение до него. Под "склонением к совершению самоубийства" будет пониматься совершение подобного вида действий "путем уговоров, подкупа, обмана".

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (20)

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  • БГБ
    11.04.2017, 8:21:52
    10
    Что по этому поводу думает депутат Тарасов?
    ???
  • да
    11.04.2017, 8:51:50
    2
    пипец какой то
  • ВВ
    11.04.2017, 8:51:59
    8
    Очень мягкое наказание за такое деяние. Ведь человек с умыслом идет на этот шаг и его целью является довести до самоубийства подростка. Нужно наделить правом Роскомнадзор блокировать сайты/странички/группы и т.д. без решения суда, ведь этот орган и был создан с этой целью и за наши деньги, а то только и слышно, что внесен законопроект, все обсуждается на самом высоком уровне.
    • Правда
      11.04.2017, 11:28:12
      5
      Наказание должно быть равнозначным. Ноги в бетон и на дно! 2-3 казни показательных и проблема исчезнет сама.
  • про китов
    11.04.2017, 8:57:17
    5
    Блокировать все сомнительное а то одни разговоры
  • Игорь
    11.04.2017, 9:22:02
    -1
    Не ведитесь, это всё выдумки, чтобы контроллировать Интернет!
    • Игорю
      11.04.2017, 9:47:05
      3
      Почему вы, Игорь считаете,что не надо контролировать интернет? У нас что, анархия? Контроль какой-то должен быть. Эти сайты вам не наш УО , где просто мнение своё высказывают. Хотя и некоторые комментарии тоже надо блокировать.
      Или вам есть чего бояться ?
  • Ши
    11.04.2017, 9:31:09
    -1
    Имена и фамилии в студию. 4 комментария о блокировке сайтов. Ребят, а почему дети идут на такие сайты? Может проблемки в семье? И раз в год у психотерапевта проверятся всей семьей?
    • Катя
      11.04.2017, 9:55:53
      2
      А вы не думаете что дети могут вступить подобную группу ради забавы, доказать всем что он вот-герой!!! Но на деле все ломаются и итог печален. Эти админы групп на самом деле не дурачки какие-нибудь, у них цель, только вот для чего и какая цель, загадка
      • БГБ
        11.04.2017, 11:51:51
        -2
        Это мусор генетический отсеивается.
        • Мусору генетическому
          11.04.2017, 13:00:03
          3
          У тебя дети есть?
          • БГБ
            11.04.2017, 13:02:49
            -3
            Какое твое дело?
            С какой целью интересуешся?
            • Мусору генетическому
              11.04.2017, 13:24:26
              3
              Ты своих детей называй - генетический мусор.
          • Спрашивающему
            11.04.2017, 13:10:08
            1
            За своими детьми следите и воспитывайте правильно, вкладывае нужные ценности и не будет дури излишней!
        • +100500
          11.04.2017, 13:08:36
          -4
          Согласен на все сто!
          "А вот за призывы к самоубийтству я никого не трогаю. Потому что я считаю, что если кого-то пригласили прыгнуть с 16-го этажа или попросили убиться об стену, и он прыгнул и убился - то это он сам м****. Призывающий тут не при чем". (Артемий Лебедев) http://tema.livejournal.com/2475236.html
          • для "+100500" и ...
            11.04.2017, 13:29:45
            2
            Хорошо, что ваш малолетний и подросток сын, брат,племянник не м"""".
            А вот кто вы большой вопрос. Тролль или сам м"""
          • Chiller
            11.04.2017, 15:00:58
            0
            для +100500
            Там не просто призывы к самоубийству, там угрожают убить твою семью и твоих близких если ты не сделаешь этого. Даже в статье написано, что поступают угрозы одноклассникам девочек. Проблема не такая простая как может показаться на первый взгляд.
      • Лена
        11.04.2017, 11:59:48
        2
        Я думаю: цель этого деньги. За каждую смерть - выплачивается своеобразный не маленький гонорар. (((((
  • гость
    11.04.2017, 13:52:29
    1
    Такой заголовок, как будто до этого подростков-роскомнадзор не было. И если не было этих групп вы бы даже не написали о таких инцидентах - так очередная циферка в статистике. Есть блин статья доведения до роскомнадзора, зачем еще плодить по каждому поводу. Хотя понятно, чтобы потом махом Интернет во всем обвинить, сказать что-то типа:"Смотрите в УК РФ вон сколько статей за деятельность в интернете, надо его запретить".
  • Про детей
    11.04.2017, 13:57:38
    1
    Всех по запирать телефоны отобрать деревянные игрушки к полу прибить. И нет проблем. Так наверно многие думают. На самом деле надо организаторов таких групп на растерзание родителям погибших детей отдавать. Я взрослый человек пришла смс рассылка по фей винкс, а если этот спам придет на телефон ребенку? К сожалению такое сейчас повсюду.
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