В ЛУКОЙЛ-Коми назвали лучших «сержантов производства»

На предприятии определили результаты ежегодного конкурса на звание «Лучший мастер года».

В заочном соревновании по четырем номинациям участвовали десять претендентов – людей, ответственных за работу бригад на конкретных участках, которых в советское время образно называли «сержантами производства».

Участие в конкурсе традиционно принимают представители пяти структурных подразделений предприятия: как нефтедобывающих «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» и «Яреганефть», так и Усинского газоперерабатывающего завода.

Члены конкурсной комиссии при определении победителей брали во внимание прежде всего производственные показатели на участке, личные результаты профессиональной деятельности, вклад каждого мастера и возглавляемой им бригады в развитие предприятия.

Победителями в итоге стали Сергей Санников («Мастер по добыче нефти и газа»), Владимир Тетерев («Мастер по подготовке и стабилизации нефти»), Сергей Ермолаев («Мастер вспомогательного производства)» и Игорь Осипов («Горный мастер»).

Для Сергея Ермолаева из ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» новость о высокой оценке его заслуг стала неожиданностью, хотя его стаж работы в нефтегазовой отрасли – более десятка лет.

– До сих пор не верится, – признался он. – Благодарен руководству цеха и всего предприятия за признание мастерства. Для меня работа в ЛУКОЙЛе не просто стабильность – это уверенность в новых профессиональных достижениях.

Ежегодный конкурс «Лучший мастер года» в ЛУКОЙЛ-Коми направлен на усиление мотивации работников к достижению высоких результатов труда и роста профессионального мастерства.