Биатлон – это скорость, меткая стрельба и азарт победы

Биатлон – это скорость, меткая стрельба и азарт победы.

фото: Александр Бакин

Прародителями биатлона считаются соревнования военных патрулей, поэтому не случайно, что организаторами состязаний по этому виду спорта среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ г.Усинска на Кубок имени Героя Советского Союза генерала Армии Василия Филипповича Маргелова выступили правление МОО СВДВ «Союз десантников Усинска», Управление образования АМО ГО «Усинск», Центр военно-патриотического воспитания «Патриот» МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска при активном участии представителей Усинского Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн, УСТК ДОСААФ России РК, КРО ВОВ «Боевое братство», Военного комиссариата г. Усинска и УФКС и МП АМО ГО «Усинск».

Состязания состоялись в морозный солнечный день 1 апреля 2017 года. В целях безопасности они были разбиты на два этапа:

- в 14:00 часов – соревнование по лыжным гонкам на лыжной трассе г.Усинска;

- в 15:30 часов – соревнование по пулевой стрельбе на базе тира МБОУ «СОШ №5» г.Усинска.

С приветственной речью к спортсменам обратились председатель СВАЧ и ЛВ г.Усинска Сергей Юрьевич Новосёлов, Военный комиссар г.Усинска Сергей Николаевич Климчук, начальник Усинского СТК ДОСААФ России РК Пётр Васильевич Стрелецкий и председатель МОО СВДВ «Союз десантников Усинска» Андрей Степанович Машнин. Они пожелали удачи в соревнованиях, веры в собственные силы, скорости на лыжне и метких выстрелов.

Перед началом лыжной эстафеты и перед началом пулевой стрельбы с участниками соревнований были проведены инструктажи.

В биатлоне приняли участие усинские старшеклассники МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ №4 с углублённым изучением отдельных предметов», МБОУ «СОШ №5».

В лыжной гонке победила команда школы №2. Но стрельба по падающим мишеням вывела в лидеры команду школы №3.

По итогам соревнований первое место в командном зачёте и Кубок имени В.Ф. Маргелова завоевала СОШ №3 с результатом 36,32 минуты. Медалями за второе место была награждена команда СОШ №2 с результатом 40,43 минуты и за третье место – команда «СОШ №1» с результатом 51,00 минут.

В личном зачёте по стрельбе в номинации «Отличный стрелок» среди юношей первое место занял Аверьянов Андрей из СОШ №4, второе место – Трубский Даниил из СОШ №5 и третье место – Хлусевич Григорий из СОШ №5.

В личном зачёте в номинации «Отличный стрелок» среди девушек первое место заняла Роева Полина из СОШ №4, второе место – Уткина Кристина из СОШ № 5, третье место – Шемякина Анна СОШ № 2.

Все участники команд получили дипломы и памятные сувениры от МОО СВДВ «Союза десантников Усинска».

Знаками и удостоверениями «Отличный стрелок» были награждены победители в личном зачёте от Усинского СТК ДОСААФ России.

Третий год подряд в городе Усинске проводятся соревнования по самому зрелищному зимнему виду спорта – биатлону. Скорость и меткость спортсменов, азартная поддержка зрителей, сдержанное подбадривание тренерского состава, развевающиеся флаги ветеранских и патриотических организаций, – всё это по-настоящему стало праздником спорта, мужества, силы и ловкости для участников соревнований и зрителей.

(с) Николай Попов