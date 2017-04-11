Один из водителей вчерашней аварии был пьян

В Усинске водитель внедорожника Nissan, средь бела дня находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и спровоцировал ДТП.

Виновник аварии оказался нарушителем-рецидивистом, в прошлом году лишенным водительских прав за езду в пьяном виде.

Как сообщили БНК в управлении ГИБДД по Коми, в понедельник около 15 часов водитель 1982 года рождения на автомобиле Nissan двигался по автодороге Усинск - Парма со стороны поселка. На перекрестке "Усинск-аэропорт-Парма" мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Volvo.

- В результате ДТП пострадал 44-летний водитель Volvo. Мужчина получил ушиб грудной клетки и ушиб позвоночника. В момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности. Не госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции.

Как оказалось, водитель автомобиля Nissan находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был лишен водительских прав в октябре прошлого года за езду в пьяном виде, причем, это было не первое его лишение. В течение года мужчина шесть раз привлекался к административной ответственности. Имеет водительский стаж с 2012 года.