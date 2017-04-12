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12.04.2017 10:46
Директор дворца культуры не смог обжаловать приговор

Верховный суд Республики Коми в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Усинска Г. Хохлова. В итоге рассмотрения оставлен без изменения приговор Усинского городского суда.

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В соответствии с приговором Хохлов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в крупном размере с использованием своего служебного положения).

Судом установлено, что 19 марта 2013 г. директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Усинский дворец культуры» Хохлов заключил с ООО «Проспера» от имени учреждения договор об организации банкета в честь своего юбилея. Торжество состоялось в ресторане «Шарью» и обошлось местному бюджету в 289 тыс. рублей.

Суд первой инстанции в феврале 2017 г. назначил Хохлову наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. По иску прокурора г. Усинска с Хохлова в пользу «Усинского дворца культуры взыскана потраченная на банкет сумма.

С вынесенным по делу приговором осужденный не согласился и обжаловал его. Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Коми разделила правовую позицию государственного обвинения и оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу. Уголовное дело расследовано СО ОМВД России по г. Усинску.

Комментарии (17)

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  • оленевод Бельдыев
    12.04.2017, 10:58:20
    8
    ПОЗОР в "одноклассниках" фото этого вся в медальках....
    и еще не согласен с тем, что этого "медалиста" признали виновным В ВОРОВСТВЕ
  • Goos
    12.04.2017, 10:58:42
    11
    УсинскОнлайн, спасибо за картинку)))) Тонкий троллинг.
  • ЯГ МОРТ
    12.04.2017, 11:15:52
    14
    А че жаловаться то???
    Кредитнулся на юбилей. 3,7% переплаты за 4 года!!!!
    Ни один банк под такие проценты денег не дает....
    • 11
      12.04.2017, 11:46:31
      4
      С учётом курса доллара ещё и в плюсе остался)))
    • 11
      12.04.2017, 11:46:32
      2
      С учётом курса доллара ещё и в плюсе остался)))
  • я
    12.04.2017, 11:21:04
    7
    Говорил ему надо было прокурора на банкет позвать................ А то обидеться!
  • ватсон
    12.04.2017, 11:43:00
    -7
    Задолбали уже мужика с этими копейками. Стыдно читать о мизерности этих претензий. Раздули из мухи слона. Все знают что Юбилей ДК и и день рождения Хохлова почти в один день. Практически за уши этот факт притянули в уголовное дело Мне стыдно за заказчика этого "преступления века".
    • Холмс
      12.04.2017, 12:35:43
      7
      Да нет, там еще несколько уголовных дел и на гораздо более крупные суммы имеются, так что не стоит преуменьшать "заслуги" этого деятеля.
  • Ханько Сергей
    12.04.2017, 11:53:43
    -5
    УсинскОнлайн формат подачи Вами информации не допустим. На лицо травля Хохлова а вы этому потакаете. Жаль.......
    • Олег
      12.04.2017, 12:20:11
      10
      Как это травля? Это, что Верховный суд Республики Коми бесчинствует?! Суд дал оценку действиям и если эта оценка на Ваш взгляд не правильная надо обжаловать в Верховный суд России.
    • БГБ
      12.04.2017, 13:23:27
      0
      Я еще предлагаю гимн сменить.
      А то ассоциации нехорошие.
  • Усинец
    12.04.2017, 12:09:12
    6
    То есть информация о рассмотрении дела в Верховном суде - это травля?! Ну тогда Попову и Гузееву в пору иск о защите чести и достоинства подавать! Вот ещё одно дело по Хохлову рассмотрят, может сам уйдёт? Хотя ни он, ни Филиппова, ни Сакерин от кормушки сами не отрываются
    • Тоже усинец
      12.04.2017, 12:11:25
      -9
      Ну и будете тогда в ДК как на рынок ходить, ибо это и станет его предназначением, как везде.
      • ц
        12.04.2017, 12:33:38
        4
        А может наоборот, в ДК наконец-то появится что-то новое. В том же ДК полно сотрудников, которые в затылок небось Хохлову дышат, ждут когда его уберут надеясь получить должность.))
        • Усиночка
          12.04.2017, 12:58:41
          -3
          Кто например? Если Хохлов уйдет, то ДВОРЕЦ культуры станет сараем, а это недопустимо. Хохлов замечательный человек и руководитель, ко всему очень талантливый исполнитель. Он поднял ДК на высокий уровень, в республике больше половины ДК отдыхают по сравнению с нашим Дворцом, так что я за Хохлова и руками и ногами!
          • хрень
            12.04.2017, 13:09:05
            1
            Может быть. Кандидатур пока не видно, все из того же колхоза. Но откуда знать какие творческие единицы живут в городе. Не все же святятся и не все в тусовке. А ДК уже давно надо сделать ребрендинг. Там так все уныло в плане разнообразия творчества и из года в год одно и то же и одни и те же коллективы, что на эти представления ходят только родители учащихся, а жители города уже все реже, потому что ничего нового. Ну, то что до Хохлова добрались явно там кто-то метит на его место, вот только кто и смжет ли он или она хотя бы на этом уровне ДК держать.
  • 888
    12.04.2017, 13:01:20
    2
    ну осталось ДК продать как хлебозавод, и так уже и без Томлуна остались. Зачем городу развлечения, хлеб и тд... вышел на улицу, собаки бездомные и концерт бесплатный под луной исполнят и физкультурой заставят позаниматься,погоняют по городу. В окно выглянешь, а там кино - собачьи свадьбы. Всё для народа!))
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