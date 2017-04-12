Директор дворца культуры не смог обжаловать приговор

Верховный суд Республики Коми в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Усинска Г. Хохлова. В итоге рассмотрения оставлен без изменения приговор Усинского городского суда.

В соответствии с приговором Хохлов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в крупном размере с использованием своего служебного положения).

Судом установлено, что 19 марта 2013 г. директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Усинский дворец культуры» Хохлов заключил с ООО «Проспера» от имени учреждения договор об организации банкета в честь своего юбилея. Торжество состоялось в ресторане «Шарью» и обошлось местному бюджету в 289 тыс. рублей.

Суд первой инстанции в феврале 2017 г. назначил Хохлову наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. По иску прокурора г. Усинска с Хохлова в пользу «Усинского дворца культуры взыскана потраченная на банкет сумма.

С вынесенным по делу приговором осужденный не согласился и обжаловал его. Однако судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Коми разделила правовую позицию государственного обвинения и оставила приговор без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу. Уголовное дело расследовано СО ОМВД России по г. Усинску.