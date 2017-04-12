Как платят за "старую поликлинику" и "молочную кухню"?

В Совете города прошел "Час администрации" с комитетеом по управлению муниципальным имуществом. Одним из вопросов, заданным депутатами руководителю КУМИ Алексею Менделееву, был вопрос о том, как платят по договорам аренды арендаторы здания "старой поликлиники" и "молочной кухни".
Как сообщил Алексей Менделеев, предприниматель, ставший арендатором здания "молочной кухни" платит исправно, никаких задолженностей не наблюдается; кроме того, арендатор своими силами производит ремонт и в скором времени там должно открыться кафе.
Напомним, что здание это расположено по адресу улица Строителей, д.14/2. Общая его площадь 555,1 кв.м., плата в год - 3 607 385 рублей.
Несколько иная ситуация - по "старой поликлинике". Арендатор также производит платежи, однако имеется некоторая задолженность. Относительно этой задолженности с арендатором проводится работа. Кроме того, в здании производится ремонт, заменены окна, закуплен материал для ремонта коммуникаций в подвале.
В данном здании планируется открыть хостел - недорогую гостиницу.
(с) Усинск.Онлайн
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