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12.04.2017 14:48
Минздраву поручено повысить продолжительность жизни до 76 лет

Премьер Медведев поручил Минздраву повысить продолжительность жизни до 76 лет, а также поставил задачу снизить показатели младенческой смертности и смертности работающих граждан.

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Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву РФ к 2020 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет.

Уже до конца июня 2017 года чиновникам необходимо подготовить соответствующие проекты и выявить приоритетные направления, способствующие реализации этих планов.

Медведев, в частности, приказал обратить внимание на работу поликлиник: расширять штат медиков, снизить время ожидания доктора и увеличить время приема пациента.

Комментарии (12)

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  • гы
    12.04.2017, 14:54:54
    6
    А безработные пусть сдохнут
  • ...
    12.04.2017, 14:59:53
    6
    Что тебе снится, Дмитрий Медведев? То в одну сторону кидает, то в другую.
    • точкам
      12.04.2017, 15:18:27
      1
      ++++!!!
  • усинка
    12.04.2017, 15:17:06
    4
    Сказочник всея Руси!
    • так
      12.04.2017, 15:22:29
      2
      А чего это он ограничил продолжительность жизни? Я собираюсь минимум до 80 прожить....
      Кто это так распорядился? Медведев или УО. Впрочем, не удивлюсь уже не тому ни другому...
      Может все-таки речь идет о средней продолжительности?
  • ЯГ МОРТ
    12.04.2017, 15:34:04
    0
    Потом поручит что бы тех кому более 76 на эшафот?
    • \\
      12.04.2017, 15:53:25
      1
      А если не доживет до 76,чего ему будет?
  • Флор
    12.04.2017, 15:41:14
    1
    А каким это образом Минздрав увеличит продолжение жизни до 76 лет?Умирать не дадут?Или будут держать на аппаратахАбсурд да и только!
  • Бур морт
    12.04.2017, 15:51:08
    0
    Щельябожцы точно до 76 не доживут с нашей экологией и пожарами
  • Алла
    12.04.2017, 15:52:30
    0
    Повысить?
    Не сильно стесняюсь спросить- а за чей счет?
  • 0007
    12.04.2017, 15:58:12
    6
    Эх Димон, Димон! Уйди и застрелись!
  • Бим
    12.04.2017, 15:59:05
    8
    Вы там держитесь до 76, но без денег )))
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