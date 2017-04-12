12.04.2017 14:48
Минздраву поручено повысить продолжительность жизни до 76 лет
Премьер Медведев поручил Минздраву повысить продолжительность жизни до 76 лет, а также поставил задачу снизить показатели младенческой смертности и смертности работающих граждан.
Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву РФ к 2020 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет.
Уже до конца июня 2017 года чиновникам необходимо подготовить соответствующие проекты и выявить приоритетные направления, способствующие реализации этих планов.
Медведев, в частности, приказал обратить внимание на работу поликлиник: расширять штат медиков, снизить время ожидания доктора и увеличить время приема пациента.
Кто это так распорядился? Медведев или УО. Впрочем, не удивлюсь уже не тому ни другому...
Может все-таки речь идет о средней продолжительности?