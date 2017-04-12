"Томлун" закрывается (дубль второй, не последний)

С понедельника помещение должно быть освобождено арендатором. Будет или нет - вопрос другой.

Сегодня на одном из сайтов появилось обращение, следующего содержания, подписанное работниками "Томлуна" :

"Сотрудники кинотеатра «Томлун» обеспокоенные дальнейшей судьбой учреждения. Срок аренды помещения кинотеатра «Томлун» истек 31 марта 2017 г. Директор кинотеатра срок аренды продлевать не собирается и готов продать или сдать в аренду администрации МО ГО «Усинск» или новому владельцу оборудование кинотеатра".

Работникам, очевидно, руководство стеснялось рассказать о реальном положении дел. Необходимо подчеркнуть, что договор с арендатором (ООО "Кинофорум") расторгнут ещё 11 ноября по решению суда. Об этом мы уже писали.

Далее, как следует из фактов, арендатор не съехал (сначала - апелляционные сроки, потом - исполнительное производство). После этого был заключен новый договор аренды сроком на месяц всё с тем же "Кинофорумом". И вот уже 17 апреля истекает этот (уже второй) срок, когда арендатор должен освободить помещение "Томлуна".

На указанное выше обращение поступил ответ от Министерства культуры и туризма РК такого содержания:

"В ходе переговоров с руководством администрации ГО «Усинск» достигнута договоренность о передаче кинотеатра «Томлун» в безвозмездное пользование подведомственному Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (далее – Министерство) учреждению АУ РК «Комикиновидеопрокат» для осуществления кинопрокатной деятельности на территории МО ГО «Усинск».

В апреле 2017 года запланирован выезд министра С.В. Емельянова и директора АУ «Комикино» В.Г. Лифляндского в г. Усинск, в ходе которого будет проведена встреча с руководителем администрации ГО «Усинск» С.Ю. Хахалкиным, директором ООО «Кино-Форум» Р.К. Асмандияровым, работниками кинотеатра «Томлун», расположенного в одноименном развлекательном центре».

Цель выезда в г. Усинск – посещение развлекательного центра «Томлун», проведение переговоров по вопросу передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности, переговоры с директором ООО «Кино-Форум» Р.К. Асмандияровым по вопросу передачи имеющегося в собственности ООО «Кино-Форум» оборудования АУ «Комикино» для осуществления кинопрокатной деятельности.

Администрация МО ГО «Усинск» в свою очередь готова предоставить кинотеатр «Томлун» в пользование АУ РК «Комикиновидеопрокат» для осуществления кинопрокатной деятельности на территории МО ГО «Усинск».

Дальнейшая эксплуатация кинотеатра «Томлун» потребует финансовых вложений на приобретение современного кинооборудования и ремонта помещения. В связи с этим, Министерством будет проведена работа с Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии с целью участия в конкурсе по отбору организаций, осуществляющих кинопоказ, в целях выделения средств на создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах российской Федерации с численностью населения до 100,0 тыс. человек. Участие в конкурсе позволит обновить материально-техническую базу учреждения культуры и приобрести новейшее оборудование для осуществления кинопрокатной деятельности."

В отношении этого ответа в администрации города пояснили, что о передаче кинотеатра «Томлун» в безвозмездное пользование на данный момент говорить рано, такого решения не принято. Решение о передаче в безвозмездное пользование, кстати, принимает Совет города в рамках своих полномочий, на сессии. Депутаты также не подтвердили наличие подобной договоренности.

Однако в данный момент властями города и региона рассматривается возможность включения в какую-либо региональную, федеральную программу кинотеатра (скорее всего речь будет идти не о всём здании "Томлуна", а о непосредственно кинотеатре) либо решение вопроса по зданию в рамках муниципально-частного партнёрства (по последнему, кстати, реальных предложений от "частников" пока не поступало).

Надо отметить, что на сегодня аренда всего здания вместе с коммунальными платежами составляет сумму, которую тяжело будет "потянуть" даже самому успешному предпринимателю. Произошло это из-за новых правил расчета арендной платы. Ранее цифра аренды была значительно ниже. Поэтому передача кинотеатра в какую-либо программе, едва ли не единственный способ его сохранить в Усинске.

Визит же министра действительно намечается на апрель текущего года. В ходе визита, возможно, будут даны ответы на принципиальные вопросы и решена дальнейшая судьба усинского кинотеатра.

(с) Усинск.Онлайн