Соли и молока не хватает

Производство этих продуктов падает, а импорт растет.

Отечественные производители молока и соли не смогли уложиться в показатели государственной доктрины продовольственной безопасности по итогам 2016 года. Это означает, что Россия сохраняет зависимость от импорта этих продуктов. Преодолеть необходимый порог смогли производители зерна, сахара, растительного масла, картофеля и мяса. Эксперты утверждают, что господдержка выпуска соли и молока несущественна по сравнению с остальными группами продуктов. Это сказалось на объеме импорта соли и молока, который по итогам прошлого года вырос.

Если посмотреть реально, то у нас самообеспеченность по молоку составляет около 30%, а основные производители — личные подсобные хозяйства - заявила директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая.

По мнению директора департамента по связям с государственными органами «Союзмолока» Марии Жебит, производство отечественного молока слабо растет из-за длительных сроков окупаемости проектов в этой отрасли.

— Если по птице или свинине срок окупаемости проекта от года, то в молочном производстве — от 10 лет. Требуется длительное время, чтобы получить первое молоко, а соответственно и первую прибыль. Неудивительно, что инвесторы неохотно идут в молочную отрасль, — пояснила Мария Жебит.

Основной поставщик соли на российский рынок — Белоруссия, на долю которой приходится больше половины от всего объема импорта этого продукта. По словам директора по развитию «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, в отличие от молока, российские предприятия могут легко нарастить производство соли, но проще закупить ее в союзном государстве.

— В России одни из крупнейших в мире запасов соли, производственные мощности позволяют и на 100% импортозаместить эту продукцию. В советские времена заводы производили до 14 млн т соли, а сейчас производят только 3 млн т. Дело в том, что большую роль играет географическое распределение солевых месторождений. В России добыча и производство соли сосредоточены в основном в Сибири и на Урале, зачастую возникают сложности с вагонными поставками соли в другие регионы. С учетом того, что стоимость соли в значительной мере зависит от затрат на логистику, для европейской части России сегодня ее бывает проще завезти из Белоруссии. Однако с введением новых заводов в Калужской и Тульской областях эти потребности будут закрыты,— отметил Дмитрий Востриков.

В отличие от молока и соли, российские производители остальных продуктов выполнили показатели доктрины продовольственной безопасности, следует из доклада Минсельхоза за прошлый год. Так, доля отечественного зерна на внутреннем рынке составляет 99,2%, растительного масла — 82,8%, картофеля — 97,4%, мяса и продуктов из него — 89,7%, сахара — 94,9%.