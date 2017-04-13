В Усинске пройдет турнир по футболу на Кубок Совета города

С 24 по 27 апреля в Усинске пройдут футбольные баталии. Ожидается участие порядка пятнадцати команд.

фото: https://vk.com/takaevnikolay

Как сообщается на официальной странице Главы Усинска Николая Такаева в социальной сети "ВКонтакте", готовится большое спортивное мероприятие. Так было принято решение, что в Усинске скоро пройдет городской турнир по мини-футболу на призы и кубок Совета МО ГО Усинск.

- Вчера встречался с тренерским составом футбольных команд города, - пишет на своей странице Николай Зималетович. - Обсудили насущные вопросы по организации, количество команд-участниц (их планируется около 10-15) и даты проведения. Так что можете себе уже записать в календарь - "в период с 24 по 27 апреля посетить городской турнир по футболу".

(с) Усинск.Онлайн