Власти наконец-то определились с минимальной розничной ценой за пол-литра водки

Российские власти определились с минимальной розничной ценой на водку — 205 рублей за пол-литра; соответствующий приказ направлен в Минюст.

© РИА Новости. Алксей Никольский

Минимальная розничная цена призвана бороться с дешевым контрафактным алкоголем на рынке, рассказал РИА Новости представитель вице-премьера Александра Хлопонина. С 13 июня прошлого года этот показатель составляет 190 рублей за бутылку.

В начале января Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на 15% (до 219 рублей), однако позднее ведомство скорректировало свою позицию и предложило установить МРЦ на уровне в 205 рублей.

В марте глава департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов Алексей Сазанов заявил, что ведомство готовит механизм автоматического изменения МРЦ на водку, который будет учитывать несколько показателей: акциз, надбавку производителя, оптовиков и розничного звена. По словам чиновника, эта инициатива обсуждается с Росалкогольрегулированием и аппаратом Хлопонина.

Усинск.Онлайн