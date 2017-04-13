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13.04.2017 19:02
Власти наконец-то определились с минимальной розничной ценой за пол-литра водки
Российские власти определились с минимальной розничной ценой на водку — 205 рублей за пол-литра; соответствующий приказ направлен в Минюст.
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© РИА Новости. Алксей Никольский

Минимальная розничная цена призвана бороться с дешевым контрафактным алкоголем на рынке, рассказал РИА Новости представитель вице-премьера Александра Хлопонина. С 13 июня прошлого года этот показатель составляет 190 рублей за бутылку.

В начале января Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на 15% (до 219 рублей), однако позднее ведомство скорректировало свою позицию и предложило установить МРЦ на уровне в 205 рублей.

В марте глава департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов Алексей Сазанов заявил, что ведомство готовит механизм автоматического изменения МРЦ на водку, который будет учитывать несколько показателей: акциз, надбавку производителя, оптовиков и розничного звена. По словам чиновника, эта инициатива обсуждается с Росалкогольрегулированием и аппаратом Хлопонина.

Усинск.Онлайн

Комментарии (1)

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  • Обыватель.
    13.04.2017, 19:14:09
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    Пора переходить на индивидуальное самогоноварение.На первом месте - безопасность!...Сейчас даже продаются самогонные аппараты,изготовленные по современным технологиям...Самогоном даже машину заправить можно...Куда ни "кинь",сплошные ПЛЮСЫ! Применять можно как в быту...так и внутрь...а какой можно ассортимент , куда той водке...нет слов...(шутка)
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