25% семей не оформляют материнский капитал

Эксперты и чиновники находят этому несколько объяснений.

Каждая четвертая семья, имеющая право на материнский капитал, не оформляет его. В 2013 году в России родилось 1,053 млн вторых и последующих детей, а сертификатов было получено лишь 786 тыс. В 2014-м — на 1,133 млн детей пришлось 823 тыс. сертификатов. Доля воздержавшихся от оформления сертификата за эти годы составила 25% и 27%, следует из данных, предоставленных Росстатом и ПФР. Причина заключается в слишком узком перечне возможностей потратить эти деньги, полагают чиновники и эксперты.

Получить сертификат на материнский капитал женщина может сразу после рождения ребенка, если он второй или последующий, при этом использовать его можно по достижении ребенком возраста трех лет. Программа распространяется также на усыновленных детей, но воспользоваться ею можно лишь один раз. Поскольку конечные сроки программы четко не определены (она несколько раз продлевалась), родители обычно стараются получить сертификат в первый год рождения ребенка.

Однако, как показывает статистика, не все пользуются этим правом. В 2013 году сертификат получили лишь 75% родителей второго и последующих в семье детей, в 2014-м — 73%. Данными по очередности рождений во время действия программы до 2012 года Росстат не располагает, пояснили в пресс-службе статистического ведомства. Однако, такая тенденция характеризует программу с самого первого года ее работы. Статистики после 2014-го по очередности рождений и выданным сертификатам также пока нет.

— У нас заявительная система. Мы видим, что не все семьи приходят за материнским капиталом, таких около 15–20%, — оценил эксперт, близкий к социальному блоку правительства. — Объяснений может быть два: либо для них это не такая значимая сумма, что за ней нельзя не приходить, либо их не устраивают способы, которыми эти деньги можно потратить.

После принятия решения выплачивать нуждающимся семьям наличными часть маткапитала, число обращений заметно выросло. Единовременная выплата в размере 20 тыс. рублей вводилась как антикризисная мера. Она оказалась крайне популярной: в прошлом году, по данным ПФР, 70% заявлений касались именно разовой выплаты. В итоге ПФР направил на финансирование программы несколько больше заложенной в бюджет суммы: 365,2 млрд при предусмотренных 347 млрд.

Вопрос о разрешенных способах потратить эти деньги является для людей одним из самых важных. До возможности получить разовую выплату часть граждан использовали различные мошеннические схемы обналичивания маткапитала. Сейчас его можно вложить в покупку жилья, накопительную пенсию матери и образование детей. При этом социальный блок правительства находится в постоянных поисках способов улучшения этого механизма поддержки семей.

— Минтруд и Пенсионный фонд в регулярном режиме отслеживают правоприменительную практику предоставления средств маткапитала российским семьям, — заявили в пресс-службе Минтруда. — В случае необходимости в федеральное законодательство вносятся изменения.

Например, с 2016 года появилось новое направление расходования средств маткапитала. Теперь семьи с детьми-инвалидами, имеющие право на материнский капитал, могут использовать эти средства на приобретение товаров для социальной адаптации детей.

По мнению ведущего научного сотрудника Института социальной политики НИУ ВШЭ Светланы Бирюковой, часть из тех, кто не обратился за сертификатом, это родители третьих детей, которые уже воспользовались программой за второго ребенка.

— Интерес в обществе к программе очень высокий, люди стараются оформить и воспользоваться сертификатом максимально, — отметила она.

Помешать гражданам могли и бюрократические барьеры, предполагает член Адвокатской палаты Москвы Елена Лузанова.

— Для оформления маткапитала и в 2013, и в 2014 и даже в 2015 годах необходимо было лично обратиться в территориальные подразделения ПФР или (при наличии МФЦ) по месту регистрации или фактического проживания. Это звучит несложно для жителей крупных городов, у которых такие учреждения, как правило, находятся чаще всего в шаговой доступности, однако далеко не всегда это просто сделать жителям регионов, — объяснила она.

В целом население может и знать о наличии программы маткапитала, однако при этом не иметь информации о том, как это право может быть реализовано, либо физического доступа к государственным услугам, добавила она.

— Некоторые даже не знают до сих пор, что имеют такое право в принципе. Их количество точно неизвестно, но часть сертификатов до сих пор не оформлена, — согласен ведущий инвестиционный консультант УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский. — При этом часть граждан знают, что взять его можно в любой момент, и оформляют уже перед использованием.

Программа материнского капитала пока действует до 2018 года, однако правительство может продлить сроки ее действия. Размер выплаты составляет на сегодня 453 тыс. рублей.