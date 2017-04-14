Полицейские Коми нашли двух медвежат

В Коми сотрудники полиции в картонной коробке на автодороге обнаружили двух медвежат.

"Вечером 12 апреля в дежурную часть ОМВД России по Усть-Куломскому району МВД по Республике Коми поступило сообщение от жителя поселка Кебанъель о том, что недалеко от автозаправочной станции на перекрестке автодороги Сыктывкар – с.Носим находится коробка с двумя медвежатами", - сообщила пресс-служба МВД России.



На место выехали участковый уполномоченный полиции, сотрудники дорожно-патрульной службы ОГИБДД и инспектор охотнадзора. Косолапые малыши, которым на вид не более полутора месяцев, послушно сидели в картонной коробке.

Когда сотрудники полиции подошли к коробке, медвежата проявили любопытство, стали обнюхивать людей, а после охотно пошли на руки к полицейским.

Детеныши были доставлены в отдел полиции, где провели всю ночь. Косолапые быстро освоились и вскоре стали бесстрашно бродить по коридорам отдела. Стражи порядка дали медвежатам шуточные имена. Одного они назвали Усть, а второго – Кулом.

Утром 13 апреля животные были переданы специалистам районного охотнадзора. Как медвежата оказались в коробке на автомобильной трассе, предстоит выяснить сотрудникам полиции.