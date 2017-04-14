Как будет гулять Усинск на праздниках

В администрации прошло заседание оргкомитета по подготовке предстоящих праздников.

Фотография из архива

Как сообщает пресс-служба администрации городского округа "Усинск", совещание прошло под председательством заместителя руководителя администрации Юрия Заболотного. Прежде всего Юрий Иванович отметил, что несмотря на погодные условия народные гуляния пройдут, как и было запланировано. Для этого делается все необходимое: уже расчищается от снега площадь, в ближайшее время будут установлены сцена, биотуалеты и баки для отходов.

Итак, праздничное народное гуляние «Пасхальный перезвон» состоится 16 апреля 2017 года в 12.00 часов на площади им. А. Босовой. Как обычно горожан порадуют своими выступлениями творческие коллективы Усинского дворца культуры, на площади будут работать и ростовые куклы. На нескольких специально огороженных площадках и в палатках планируется проведение различных творческих мастер-классов, спортивно-развлекательных соревнований, игр и конкурсов как для детей, так и для взрослых.

На улице развернутся торговые ряды, а мастерские усинских умельцев подготовят тематические мастер-классы. Предприятия торговли, общественного питания и предприниматели Усинска организуют красиво украшенные к празднику торговые точки, в которых все желающие смогут приобрести куличи и другую выпечку, горячие напитки, другие продукты питания, а также сувениры, поделки, изделия прикладного творчества местных мастеров. В программе праздника запланирована работа множества спортивно-игровых площадок, там будут и веселые конкурсы для всей семьи, и подарки, и особенные сюрпризы. Полюбившаяся всем Звонница будет расположена в центре площади, где каждый желающий сможет устроить Пасхальный перезвон. Каждый сможет найти себе развлечение по душе. Горожан, принимающих активное участие в мероприятии, ждут приятные сюрпризы и угощения.

Однако, и это еще не всё. Прекрасным украшением праздника станет юбилейный Х муниципальный фестиваль православного искусства «Пасха Красная», который традиционно проводится в нашем городе в честь святого торжества в пасхальную неделю – Светлую седмицу 23 апреля в 14.00 в усинском дворце культуры. Организаторы мероприятия обещают, что фестиваль будет еще ярче и интересней.

Расписание праздничных богослужений:

15 апреля 2017 г. Великая Суббота.

Преподобного Тита чудотворца.

07-00 3, 6, 9 часы. Изобразительны. Вечерня с Божественной Литургией святителя Василия Великого.

По заамвонной молитве — благословение хлебов перед Плащаницей.

(По окончании литургии освящение пасок, куличей и яиц.)

09-15 Проповедь.

18-30 Исповедь.

23-00 Чин полунощницы с чтением канона Великой Субботы («Волною морскою…»),

внесение Плащаницы в алтарь.

00-00 Начало Крестного хода по городу. Участникам Крестного хода иметь при себе иконы.

16 апреля 2017 г. Воскресенье.

Светлое Христово Воскресение.

Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет».

01-00 Праздничная утреня.

02-30 Праздничная Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста.

По окончании Литургии — освящение пасхальных куличей, яиц и пасок (ориентировочно в 04-30).

17-00 Великая вечерня. Исповедь.