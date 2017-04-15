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15.04.2017 09:01
В Усинске судят мастера СК "РУСВЬЕТПЕТРО"
Следственным отделом Усинска завершено расследование уголовного дела в отношении мастера бригады ООО «СК РУСВЬЕТПЕТРО», обвиняемого в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.
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По данным следствия, в апреле 2016 года в районе 64 км нефтепромыслового трубопровода (поселок Возей Усинского района) при обходе и осмотре технологического оборудования оператор технологических установок обнаружил технический сбой работы путевого подогревателя, а именно, сбой процесса работы горелки. Поднявшись на площадку обслуживания, мужчина приоткрыл технологическое окно и увеличил подачу топлива в топочное устройство. В результате резкого обогащения топливом процесса горения произошел выброс через смотровое окно горящей нефти в область груди и лица пострадавшего. Оператор получил ожоги головы, шеи, туловища и конечностей, впоследствии квалифицированные, как тяжкий вред здоровью. Через неделю в ходе проведения операции, выполненной по жизненным показаниям, мужчина скончался в больнице.

Как установлено в ходе следствия, мастер бригады допустил оператора к работе с вышеуказанным взрывоопасным объектом, который не был оборудован системой автоматизации (сигнализации и блокировки), что в силу требований безопасности, категорически запрещено. Потерпевший ввиду невозможности автоматической остановки технологического процесса был вынужден в ручном режиме устранять возникшие неисправности, что привело к выбросу горящей нефти и получению тяжкого вреда здоровью.

Следствием собрана доказательственная база, и в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комментарии (2)

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  • модератор
    15.04.2017, 9:29:15
    1
    а где комментарии по предыдущему топу, о падении вышки?
  • Александр
    15.04.2017, 10:15:01
    2
    Заставляют работать на изношенном убитом оборудовании, а потом мастер виноват.
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