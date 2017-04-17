Письмо в редакцию: "Пора делать ставки, господа"

К нам в редакцию обратился читатель с вопросом: "опасно ли держать у дороги поврежденный бетонный столб?".

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Как пишет наш читатель Григорий, на днях он заметил столб освещения по улице Промышленная в районе усинской тепловой компании. Наш читатель задается вопросом, что будет, если он упадет. А самое главное: когда он упадет?

Как пояснили "Усинск.Онлайн" в Управлении ЖКХ города, данная конструкция была повреждена в результате дорожно-транспортного происшествия. В данный момент идет процедура объявления аукциона по поиску подрядной организации, чтобы устранить поломку столба. Управлением ГИБДД предоставлены все необходимые документы на человека, повредившего опору освещения, после устранения подрядчиком неисправности с него по суду будет взыскана сумма ремонта.

Опасности бетонный столб не представляет, так как держится за счет арматуры. Четыре стержня фиксируют опору в вертикальном положении. Надеемся, что она простоит до тех пор, пока будет проводится процедура выбора подрядной организации.

(с) Усинск.Онлайн