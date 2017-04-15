Выходное чтиво: "Бате"

Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" гость из дружественной Усть-Цильмы, поэт Денис Попов.

Я не слишком любил тебя слушать,

Еще меньше - хотел понимать,

А сейчас неспокойную душу

Не могу приучить помолчать.



Помнишь время, где все еще живы,

Кто теперь на Ивановом?

Здесь, Вкруг него, нынь играют мотивы

Твоих песен, звучат и окрест.



Без которых и я (понял все же!),

Вряд ли выжил, теряя себя.

Сколько из опостылевшей кожи

Лез я, небо устало скребя.



Поздно понял. Но понял, ты слышишь,

Батя, может быть, поговорим?

Там, на небе, по-прежнему пишешь?..

Всем привет. От меня. Заодним.