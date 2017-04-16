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16.04.2017 14:09
Команда из Печоры забрала главные награды "Усинского пингвина - 2017"
Вчера на реке Уса прошли соревнования среди любителей зимней рыбалки.
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Уже традиционными стали соревнования на льду реки Уса в районе пармского причала среди любителей зимней рыбалки. Каждый год в апреле "Усинский пингвин" собирает большое количество участников как из Усинска, так и с городов Коми. В этот раз не пропустила соревнования и команда из города Печора.

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Ранним утром 15 апреля был дан сигнал любителям-рыболовам начать соревнования. Традиционно оценивалась ловкость по ловле самой первой рыбы, самой большой и самой маленькой рыбешки.

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Помимо основных номинаций, а это победитель в одиночном зачете у мужчин и победитель в одиночном зачете у женщин, были награждены также гости из Печоры, самая спортивная семья, ими оказалась семья Рочевых в составе четырех человек, самый молодой участник, которым стала четырехлетняя девочка, а также провели конкурс по пробуриванию лунки на скорость.

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Самым быстрым участником, которому удалось за 25 секунд добраться до воды, стал Денис Дьяконов. Он опередил троих своих соперников на считанные секунды.

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Победителями в номинациях стали. У мужчин:

  1. Ворошнин Владимир
  2. Чугайнов Александр
  3. Иванов Евгений

В женском одиночном зачете:

  1. Черникова Екатерина
  2. Чупрова Анастасия
  3. Гарифулина Ольга

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Не обошлось и без традиционной ухи, которую организаторы соревнований варят каждый год для всех желающих. Наваристая рыбная похлебка никого не оставила равнодушной, особенно она пришлась по вкусу тем, кто не сумел в этот день поймать ни одной рыбки.

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Организаторы соревнований в лице руководителя клуба "Азимут-Север" Владимира Бахмутенко благодарят за помощь основных спонсоров: Ведерникову В.П., Богданова М.Е., Борисенко А.И., Клюпу О.В., Кириллова Д.В., Ягофарова Р.Р., и генерального партнера депутата Госсовета РК Бадыкова А.А.

(с) Усинск.Онлайн

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