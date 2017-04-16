Команда из Печоры забрала главные награды "Усинского пингвина - 2017"

Вчера на реке Уса прошли соревнования среди любителей зимней рыбалки.

Уже традиционными стали соревнования на льду реки Уса в районе пармского причала среди любителей зимней рыбалки. Каждый год в апреле "Усинский пингвин" собирает большое количество участников как из Усинска, так и с городов Коми. В этот раз не пропустила соревнования и команда из города Печора.

Ранним утром 15 апреля был дан сигнал любителям-рыболовам начать соревнования. Традиционно оценивалась ловкость по ловле самой первой рыбы, самой большой и самой маленькой рыбешки.

Помимо основных номинаций, а это победитель в одиночном зачете у мужчин и победитель в одиночном зачете у женщин, были награждены также гости из Печоры, самая спортивная семья, ими оказалась семья Рочевых в составе четырех человек, самый молодой участник, которым стала четырехлетняя девочка, а также провели конкурс по пробуриванию лунки на скорость.

Самым быстрым участником, которому удалось за 25 секунд добраться до воды, стал Денис Дьяконов. Он опередил троих своих соперников на считанные секунды.

Победителями в номинациях стали. У мужчин:

Ворошнин Владимир Чугайнов Александр Иванов Евгений

В женском одиночном зачете:

Черникова Екатерина Чупрова Анастасия Гарифулина Ольга

Не обошлось и без традиционной ухи, которую организаторы соревнований варят каждый год для всех желающих. Наваристая рыбная похлебка никого не оставила равнодушной, особенно она пришлась по вкусу тем, кто не сумел в этот день поймать ни одной рыбки.

Организаторы соревнований в лице руководителя клуба "Азимут-Север" Владимира Бахмутенко благодарят за помощь основных спонсоров: Ведерникову В.П., Богданова М.Е., Борисенко А.И., Клюпу О.В., Кириллова Д.В., Ягофарова Р.Р., и генерального партнера депутата Госсовета РК Бадыкова А.А.

(с) Усинск.Онлайн